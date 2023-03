Wer braucht schon Helden, wenn es Diebe gibt. In „Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben“ nach dem Brettspiel führen zwei Charmeure in eine Welt voller Kreaturen und Monster: Hugh Grant und Chris Pine – Für Fans des Rollenspiels ein Muss

Dieb Edgin (Chris Pine) hat noch eine Rechnung mit dem Schurken Forge offen: Forge hat ihm seine Tochter Kira entfremdet und schließlich entführt, sie lebt jetzt bei Forge. Hugh Grant spielt den Bösewicht, da kann das Ganze dann aber doch nicht ganz so böse werden, wobei die Kritik Hugh Grant schon mal ein gekonntes Spiel zwischen Charme und Bosheit bescheinigt. Chris Pine sorgt derweil als liebenswerter Dieb Edgin mit seiner Truppe aus ungleichen Abenteurern für den nötigen Witz in der Geschichte, in der nichts Geringeres als die Welt gerettet werden muss.

Reliquie soll Tote wecken

In einem genialen Raubzug versuchen Edgin und seine Freunde eine verlorene Reliquie zurückzuerlangen, die angeblich Tote wecken soll. Doch alles läuft gefährlich schief, als die Truppe sich mit den falschen Leuten anlegt. Aber es ist eben Ehrensache, die Dinge wieder gerade zu rücken, die sie verbockt haben ...

Für Fans des Rollenspiels und „Stranger Things“

Nach dem Erfolg der Serie „Stranger Things“ auf Netflix, in der eine Gruppe von „Dungeons & Dragons“-faszinierte Teenager als Protagonisten fungiert, kam wohl die Idee auf, das Fantasy-Abenteuer nochmal auf die Kinoleinwand zu bringen.

»Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben«, USA/Kanada 2023, 134 Minuten, von John Francis Daley und Jonathan Goldstein, mit Hugh Grant, Chris Pine, FSK: 12