Es ist die Bildsprache Dominik Schmitts, die die Klagen der Elektropop-Sängerin Mine im Song „Hinüber“ über den Weltzustand per Videoclip illustriert. Nähertreten kann man dem Künstler ab 14. Oktober in der Landauer Villa Streccius.

Einen düster-surrealen Trip gibt Mine ihrem Song „Hinüber“ als Augenfutter mit, dunkle Bildfolgen im Stop-Motion-Takt, Foto-Schnipsel, verzitterte Linien aus geisterhafter Finsternis und täuschende Symmetrien zeichnen eine alptraumhafte Welt. Und noch mehr ist von Dominik Schmitt in der Landauer Schau zu sehen. „Liebe“ ist die Werkschau übertitelt, mit der die Kunstgalerie dem vielfältigen Schaffen Schmitts, der aus Neustadt stammt und in Landau und Karlsruhe lebt und arbeitet, breiten Raum geben will. Vorgesehen ist nach Angaben der Stadt eine umfassende Gesamtschau seines Wirkens der letzten zehn Jahre mit einigen speziell zu diesem Anlass geschaffenen Werken. Veranstalterin ist die Kulturabteilung der Stadt.

Galerien in ganz Europa

Dominik Schmitt, der in Landau Kunstwissenschaft, Bildende Kunst, Biologie und Bildungswissenschaft studiert hat, ist längst international gefragt. Seit 2015 arbeitet er als freischaffender Künstler mit Galerien in ganz Europa und den USA zusammen. In seiner Arbeit beschäftigt er sich laut einer Pressemitteilung der Stadt vor allem mit der philosophischen und biologischen Frage nach dem Ich und dem Geflecht von Ursache und Wirkung, dem alles im Leben unterworfen ist. „Die meist großen Leinwandarbeiten wirken äußerlich düster, offenbaren sich aber bei genauerer Betrachtung inhaltlich als positiv und hoffnungsvoll, mit viel Ironie und einem sehr eigenen Humor“, heißt es darin weiter.

Preis für Popkultur

Neben Malereien, Skulpturen und Leihgaben aus privaten Sammlungen in Spanien, Russland, USA und Österreich werden auch Videos gezeigt, mit denen Schmitt ebenso erfolgreich ist: Der Clip für Mine etwa erhielt den „Preis für Popkultur“ für das beste Musikvideo.

Dominik Schmitt: „Liebe“ – Landau, Villa Streccius; Vernissage: Fr 14.10, 19 Uhr; bis 20.11., Di/Mi 17-20, Do-So 14-17 Uhr