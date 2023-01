Mit zwei Programmen touren drei Schweizer Komödianten durch die Lande: „Jump! Reloaded“ und „Crash Boom Bang“. Aber egal, welches auf der Bühne abläuft – es ist immer eine rasante Show, die Quatsch mit großem Können vereint.

Fabian Berger, Martin Burtscher und Wassilis Reigel heißen die drei Männer, die sich bereits seit der Schulzeit kennen, immer miteinander turnten, Breakdance lernten und mit ihrer Starbugs Comedy inzwischen weltweit erfolgreich sind. Von New York bis Tokio haben sie sich mit ihrer einzigartigen Mischung aus Tanz, Akrobatik und Comedy in die Herzen des Publikums gespielt. Dabei bedarf es keiner Sprache. Sie erzählen keine Witze, und trotzdem könnte man sich schief lachen, wenn die drei coolen Typen auf der Bühne loslegen. Präzise wie ein Schweizer Uhrwerk hüpfen, tanzen und parodieren sie temporeich mit viel Musik und wenigen Worten – ihr Humor ist international.

Verblüffende Effekte

Mit frappierender Dynamik verlassen sie etwa in „Jump!“ die bekannten Sphären der Comedy. In rot-weiß-gestreiften Shirts mit weißem Käppi liefern sie verblüffende Effekte. Wenige Requisiten genügen, um das Publikum in einem minutiös getakteten Spektakel voller Rhythmus, Sound und Songs zu begeistern.

In „Crash Boom Bang“ ist der Name Programm, hier lassen es Starbugs Comedy so richtig krachen. Die drei Schweizer spielen mit allem, was ihnen in die Hände kommt. Wie lebendige Cartoons springen, tanzen und reiten sie durch ihre Sketche und machen dabei vor nichts Halt. Eben noch auf dem Tanzparkett, findet man sich in der nächsten Sekunde im Wilden Westen und gleich anschließend auf einer Konzertbühne wieder.

Musik in einer Hauptrolle

Musik spielt dabei immer eine tragende Rolle. Ob „Star Wars“, „Titanic“ oder „High Noon“ – die Klassiker werden mit perfektem Timing zum Schreien komisch neu interpretiert.

Starbugs Comedy: „Jump! Reloaded“ – Mi 25.1., 20 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn; So 5.3., 19 Uhr, Mainz, Frankfurter Hof; „Crash Boom Bang“ – Fr 10.3., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus; Tickets jeweils: reservix.de