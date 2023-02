Das Weinetikett ist oft ein Blickfang, soll Kunden zum Kauf animieren. Es vermittelt daneben Informationen, die beim Weineinkauf wichtig sind. Aber wie werden Etiketten produziert, wie kommen sie auf die Flasche? Und wie wieder runter?

Im Bereich der Etikettiermaschinen gibt es eine breite Palette von Maschinen: Von der halbautomatischen Etikettiermaschine für zylindrische oder flache Produkte über Etikettenapplikatoren mit integriertem Thermotransferdrucker bis hin zu vollautomatischen Etikettiermaschinen mit mehreren Etikettenspendern und einer Leistung von 90 Metern oder 600 Takten pro Minute. Flaschen kann man manuell etikettieren oder eben automatisch.

Wasserlöslicher Leim beim Aufkleben sinnvoll

Für jeden Bedarf und jedes Budget findet sich der passende Flaschen-Etikettierer für den Heimgebrauch, den Winzerbetrieb oder die Winzergenossenschaft. Frank Schäfer vom Weingut Schäfer in Mußbach erklärt: „Wir lassen unsere Flaschen spülen, dabei gehen auch die Etiketten ab, und dann lassen wir neue aufkleben!“ Das Ablösen der Etiketten bei Mehrweg-Flaschen ist wichtig, denn wenn es schief geht, können diese nicht mehr verwendet werden. Dabei spielt die Art von Leim eine Rolle, mit dem die Etiketten aufgeklebt worden sind. 2020 habe der „Spülmeister“ die Etiketten nicht abwaschen können, weil ein Industriekleber verwendet worden sei, erinnert sich Schäfer. Bei rund 160.000 Flaschen pro Jahr ist das ein Faktor, der zu Buche schlägt.

Aufgebracht werden die Etiketten im Weingut Schäfer mit einer halbautomatischen Nassleim-Etikettiermaschine. Die Maschine kann pro Stunde rund 600 Flaschen „bearbeiten“. „Die Etiketten sind aus Qualitätspapier und kosten 33 Cent, das Eindrucken noch mal 25 Cent“, erklärt der 33-jährige Weinbautechniker. Die Flaschen selbst seinen theoretisch 20 Mal wiederverwendbar. Realistisch ist laut Schäfer aber nur eine dreimalige Wiederverwendung.

Komplexe Weine Markenzeichen des Weinguts

Das Weingut Schäfer bewirtschaftet 26 Hektar und ist im Prozess der Umstellung auf einen Bio-Betrieb, was 2023 abgeschlossen sein wird. 1948 gründete Edgar Schäfer das Familienweingut in seiner heutigen Form; die Weinbautradition in der Familie Schäfer ist allerdings schon einige hundert Jahre älter. 1964 wurde dann im Süden von Mußbach, mitten im Rebenmeer, ein Wohnhaus mit zwei Kellergeschossen errichtet. 1990 kam noch eine Wein- und Maschinenhalle dazu. Seit 1991 leitet Axel Schäfer, Edgar Schäfers Sohn, das Weingut, Enkel Frank ist heute ebenfalls mit im Boot. Der sportbegeisterte Jungwinzer definiert mit seiner Premiumweinlinie „Limit“ das Weingut neu. Sein Markenzeichen sind ausgefallene, komplexe und auf wenige Flaschen limitierte Weine, die von Handwerkskunst, besten Weinlagen und viel Begeisterung zeugen, verpackt in modernem Design.

Blickfang, Kaufanreiz und Informationsvermittler

Denn auch aus den Gesichtspunkten des Marketings und Vertriebes erfüllen die Etiketten eine wichtige Aufgaben. Durch sie sollen sich die eigenen von den Produkten der Mitbewerber abheben. Sie sollen den Verbraucher ansprechen und zum Kauf und Konsum animieren. Das Logo der Marke oder der Name des Erzeugers beziehungsweise Herstellers soll attraktiv in Erscheinung treten.

Die Weinetikettierung selbst ist vermutlich so alt wie der Weinanbau selbst. Bereits die Sumerer praktizierten dies vor rund 6000 Jahren. Hierbei wurden Stempel und Siegel auf den Weinverschlüssen angebracht. Die Römer nutzten Papier- und Markenanhänger, damit kennzeichneten sie die Amphoren. Im Mittelalter wurden an Weinflaschen und Weingefäßen handschriftliche Papieranhängsel angebracht. Als später die Glasflasche aufkam, klebte man das Papier an den Flaschenbauch. Die Beschreibung des Flascheninhaltes nannte man „Etiquettes“, daraus wurde später das „Etikett“. Seit über 200 Jahren gibt es bedruckte Weinetiketten.

Obligatorische Angaben auf dem Weinetikett sind die Bezeichnung der Qualitätsstufe und des Anbaugebiets, aus dem der Wein kommt. Angegeben sein müssen außerdem die amtliche Prüfnummer, der Erzeuger, der Alkoholgehalt und der Flascheninhalt. Nur wenn mindestens 85 Prozent des Weins aus der Ernte eines Jahrgangs stammen, darf auch dieser aufs Etikett. Die Nennung einer Rebsorte ist erlaubt, wenn 85 Prozent der Trauben von dieser Sorte stammen.

Tipp für Etiketten-Sammler

Auf Designer-Flaschen findet man häufig mehrere kleine Etiketten in den verschiedensten Formen. Besonders gebräuchlich ist die Kombination eines kleinen Frontetiketts mit einem großen Rückenetikett für die Informationen. Mit einfachem Leim verklebte Etiketten lassen sich leicht durch Einweichen ablösen. Zum Leidwesen der Etiketten-Sammler sind in den vergangenen Jahren jedoch Selbstklebe-Etiketten immer mehr in Mode gekommen. Insbesondere Weine aus Australien oder den USA, aber auch die teuren Bordeaux-Weine haben nur noch selten die einfachen mit Leim verklebten Etiketten. Das Ablösen von Selbstklebe-Etiketten ist schwierig, aber möglich: Mit einem Föhn etwa fünf Minuten langsam nach Art eines Scanners über das Etikett gleiten. Vorsicht: Die Flasche wird dabei kochend heiß. Deshalb am Boden oder am Hals mit einem Handtuch festhalten. Anschließend zunächst von einer Kante, dann von beiden Ecken her ganz vorsichtig abziehen, wie bei einer Wurstpelle. Nur bei den Franzosen ist die Ausbeute gering. Vor allem die Super-Weingüter verwenden mitunter ein Papier, das sich bei Berührung mit warmen Wasser beinahe von selbst zerstört. Man will damit vermutlich einem Etikettenschwindel vorbeugen.