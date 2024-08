Gäste aus nah und fern sind willkommen, wenn Gönnheim von 23. bis 26. August Kerwe feiert. Neben vielen anderen Programmpunkten steht am Samstag der „Winzervierkampf“ auf dem Programm.

Nach der Eröffnung der Kerwe in Gönnheim (Verbandsgemeinde Wachenheim an der Weinstraße) am Freitag, 23. August, 19 Uhr, mit mehreren Weinhoheiten wird zunächst die „Xxtraband acoustic“ mit Coversongs für Schwung sorgen (20.30 Uhr).

Am Samstag, 24. August, spielen Die Schlageristen Party-Hits sowie alte und moderne Schlager (20.30 Uhr). Der Samstag-Nachmittag gehört zuvor den Familien und allen, die den „Winzervierkampf“ sehen wollen. Los geht’s mit dem Kinderschminken um 14 Uhr, dem Senioren-Café mit Kuchen (14.30 Uhr) und dem Wonnegauer Puppentheater mit „Kasperle und der kleine Drache“ (16 Uhr).

Der Winzerwettkampf beginnt am Samstag, 24. August, um 17 Uhr – mit den vergnüglichen Disziplinen „Schoppen schleppen“, „Fass-Rollen“, „Kistenlauf“ und „Traktor schieben“. Der Spaßwettbewerb, an den sich die Siegerehrung anschließt, habe inzwischen „Kultstatus“, sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Zuschauern, so die Kerwe-Organisatoren. Das Programm am Sonntag beginnt nach dem Gottesdienst (10.30 Uhr) um 11.30 Uhr mit dem Konzert des Musikvereins Elmstein. DJ Johnny spielt nachmittags Tanzmusik (17 Uhr).

Kerwe, 23.-26.8., Gönnheim (Verbandsgemeinde Wachenheim an der Weinstraße), Eröffnung: Fr 23.8., 19 Uhr, Kerweplatz in der Dorfmitte, Info: www.goennheim.de