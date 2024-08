Der Blick reicht bis zur Burg Neuleiningen, aber auch die Autobahn in Richtung Kaiserslautern ist sichtbar hier, vom Weinberg bei Grünstadt aus, wo sich die Gruppe der Aktion „Winzer für ein Jahr“ trifft. Gastgeber ist Winzer Otto Grün aus Sausenheim.

Die Blätter erstrahlen in einem saftigen Grün in der bekannten Lage Grünstadter Honigsack, einer Lage, die der besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Davon ist jedenfalls Winzer Otto Grün überzeugt. Der kommunikative Önologe, der am Rande des Stadtteils Sausenheim seinen Betrieb führt, hat diesmal Gäste beim Gang durch die Weinberge an seiner Seite: Kultur- und Weinbotschafter und „Winzer für ein Jahr. „Die Lage ist anfällig für Mehltau“, erklärt er der Gruppe, die sich zum dritten Mal zusammenfindet, um die Arbeit des Winzers im Jahresverlauf kennenzulernen.

Die Pilzerkrankung stelle für jeden Winzer eine Herausforderung dar und erfordere gezielten, aber regelmäßigen Pflanzenschutz. „Pflanzenschutz ja, aber nur so viel wie es nötig ist“, betont Grün und vergisst keineswegs das Thema Nachhaltigkeit. Alle sind neugierig und löchern ihn mit Fragen. Grün geht keiner Frage aus dem Weg, im Gegenteil, er versucht verständnisvoll den wissbegierigen und angehenden Hobby-Winzerinnen und -Winzern sein Wissen weiterzugeben. „Auch Biobetriebe müssen Pflanzenschutz betreiben. Das ist sogar wöchentlich notwendig“, verweist er auf die Verwendung von Backpulver, Schwefel oder Kupfer. Substanzen, die sich natürlich abbauen lassen.

Verschiedene Maßnahmen je nach Rebsorte

Bei diesem Treffen steht weniger das aktive Arbeiten im Wingert auf dem Plan als vielmehr das Erkennen der Maßnahmen in der Traubenzone. Die Rebblüte ist bereits Geschichte, die grünen Beeren reifen weiter, deshalb gehört diesmal der Blick dem Laub. Otto Grün zeigt Esther Marx einige Blätter und bittet auch die übrigen Teilnehmenden, Unterschiede ausfindig zu machen. Es geht um Blattform, Farbe und Triebachse, durch die sich die Rebsorten unterscheiden. Denn jede Rebsorte erfordert bei den Laubarbeiten ein anderes Vorgehen. Viele Kleinigkeiten gilt es zu beachten, die Grün erörtert. Aber zwischendurch lädt er auch immer mal wieder zu einem Schluck Wein oder Traubensaft ein.

Jochen Hauptmann interessiert, was beim Entblättern zu beachten ist. „Da es sich hier um Cabernet Sauvignon handelt, also rote Trauben, kann um die Trauben das Laub entfernt werden“, erklärt Grün. Es bestehe hier nicht die Gefahr des Sonnenbrandes, denn die Blätter dienen oftmals auch als Schutz vor einer zu starken Sonneneinstrahlung. „Aber das ist bei jeder Rebsorte anders“, betont Grün und entfernt einige Blätter, so dass die Trauben lockerbeerig hängen. Bei Weißweintrauben werde meist nur eine Seite der Laubwand entblättert, sagt er. Und eine Rolle spiele auch die Höhe: „1,20 bis 1,40 Meter sollte eine Laubwand haben, aber auch nicht höher“. Grün erinnert daran, dass die Blätter an den Rebstöcken für die Zuckerbildung verantwortlich sind, die kontrolliert vonstatten gehen solle.

Winzer Otto Grün erklärt, wie am Laub zu erkennen ist, welche Maßnahmen erforderlich sind. Foto: Esther Marx

Der Winzer weiß nicht nur darüber viel zu berichten, er geht auch auf die Grüne Ernte oder Lese ein: „Bei der Grünen Lese, auch Grünlese genannt, handelt es sich um eine freiwillige Ertragsreduzierung im Weinberg. Dafür werden im Sommer, wenn die Beeren schon entwickelt, aber noch klein und grün sind, ganze Trauben abgeschnitten“. Dabei muss man den Weinberg nach der Blüte stets im Blick behalten. „Pro Trieb gibt es zwei Trauben, deshalb empfiehlt es sich, maximal zwölf Triebe pro Rebstock zu haben“, so Grün. Produziere die Rebe aber von Natur aus zu viele Trauben, sei eine Regulierung erforderlich: eben noch grüne Beeren herauszuschneiden. So können die Pflanzen nun ihre ganze Energie in die Entwicklung und Reife der verbleibenden Früchte stecken.

Immer wieder kommen die Teilnehmenden auch an Rebanlagen vorbei, die besonders auffallen. Wie jene Anlage, die durch helle Blätter ins Auge fällt und wo offensichtlich bisher keine oder kaum eine Bodenbearbeitung stattgefunden hat. Ein deutliches Zeichen von Nährstoffmangel. „Es fehlt hier Stickstoff, Phosphor, Kalzium und Magnesium“, berichtet Otto Grün und weist an anderer Stelle noch auf eine weitere Krankheit hin. Es ist die immer wieder vereinzelt auftauchende Esca-Krankheit, eine komplexe Abbaukrankheit von Weinreben, die in den vergangenen drei Jahrzehnten weltweit stark zugenommen hat. Sie ist eine der gefährlichsten Rebholzkrankheiten überhaupt. Befallene Reben müssen deshalb laut Grün sofort entfernt werden. Bei einem akuten Krankheitsverlauf stirbt der gesamte Stock plötzlich ab, meist mitten im Sommer. Die Blätter hängen dann noch lange vertrocknet an der Rebe und verfärben sich langsam von Grün zu Braun. Es ist eine der wenigen Krankheiten in den Reben, wo die Winzer derzeit noch machtlos sind. Auch das erfährt die Gruppe an einem kurzweiligen Tag, der wie im Fluge vergangen ist.