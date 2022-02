Irgendwie, irgendwo, irgendwann – die Namen seiner Alben passen irgendwie genau in diese Zeit. Gilt das doch auch für viele Kulturveranstaltungen. Wincent Weiss zum Beispiel könnte auch davon ein Lied singen. Er hofft auf den Sommer.

Nach den Erfolgen seiner Alben „Irgendwas gegen die Stille“ und „Irgendwie anders“ wollte Wincent Weiss nun mit seinem neuen Werk „Vielleicht Irgendwann“ auf Tour gehen, aber erneut macht die Pandemie einen Strich durch den Tourplan. Die Termine in Frankfurt und Stuttgart wurden jetzt auf das nächste Jahr verschoben, und so bleibt die Hoffnung, den erfolgreichen Barden dann vielleicht irgendwann auf seiner Sommertour live erleben zu können. Seine Open-Air-Auftritte in Mainz und in Schwetzingen finden laut Veranstalter jedenfalls noch statt.

15 neue Songs

Gefaulenzt hat der umtriebige Musiker und Songwriter, der spätestens mit seinem Song „Feuerwerk“ einem breiten, vorwiegend jungen Publikum bekannt wurde, während der pandemiebedingten Tourneepause nicht. Er habe die Zeit genutzt, über sich selbst und die Welt um ihn herum zu reflektieren – auch über die schwierigeren Themen im Schatten des Erfolgs. Das Ergebnis sind 15 neue Songs. So offen und ehrlich und musikalisch vielfältig wie noch nie. Das Musikmagazin laut.de bestätigt dem Album „Vielleicht Irgendwann“ auch „ein vorsichtiges Abtasten in die noch weniger kartierten Gefilde des immergleichen Formatradios“ zu sein. Weiss selbst ist zudem ein bekennender Metalfan. Man darf also gespannt sein, wo der musikalische Weg noch hinführt.

Vincent Weiss ist ein Hansdampf in allen Gassen: Neben seiner Rolle als TV-Musikcoach ist er das Gesicht der Kampagne „Move“ der Deutschen Sportjugend, die den Nachwuchs mehr in Bewegung bringen will.

Info:

Sa 30.7., 19 Uhr, Mainz, Zitadelle (“Summer in the City„), Sa 6.8., 19.30 Uhr, Schwetzingen, Schlosspark (Open Air im Schlossgarten); Karten:, rheinpfalz.de/ticket