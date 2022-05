Publikumslieblinge sollen Familien wieder ins Kino locken. So ist Welterforscher Willi Weitzel in Ägypten, Bolivien und Kanada einer „Wunderkröte“ auf der Spur, und sein Namensvetter aus dem Insektenreich rettet mit Biene Maja ein Ameisenvolk.

Willi Weitzel ist im Kinderfernsehen groß geworden („Willi will’s wissen“ bis 2009). Zwischenzeitlich hat er seine eigene Produktionsfirma namens „Welterforscher“ gegründet. Heute ist er als Moderator, Sprecher, Reporter und Botschafter sozialer Einrichtungen unterwegs. Sein Kinofilm „Willi und die Wunderkröte“ führt ihn nach Ägypten, Bolivien und Panama, um die Lebensräume von Fröschen zu erforschen. Das Thema Artenschutz verknüpft Weitzel mit der fiktionalen, also erfundenen Geschichte des Mädchens Luna (Ellis Drews), das sich für Umweltschutz einsetzt. Bundesweit startet Weitzels zweiter Kinofilm am Do 12.5. (90 Minuten, FSK ab 0).

Willi Weitzel stellt seinen Film in einigen Städten auch persönlich vor – am Do 12.5. im Karlsruher Filmpalast ZKM (12.30 Uhr) und im Cineplex in Neustadt (15.30 Uhr), Karten-Info im jeweiligen Kino. Zu den weiteren Stationen zählen Stuttgart (EM-Kinos, Sa 7.5., 15 Uhr), am Fr 13.5. dann Wiesbaden (Apollo Cineplex, Autogrammstunde ab 14.15. Uhr, Filmbeginn 15 Uhr) und Frankfurt (Cinestar Metropolis, Filmbeginn: 14.45 Uhr).

Ameisenprinzessin aus der „goldenen Kugel“

Für Freunde der deutsch-japanischen Zeichentrickserie, die ab 1975 im Fernsehen zu sehen war, sieht die kleine Biene zwar inzwischen aus, als habe sie zu viele Styling-Videos gesehen, aber Waldemar Bonsels Figur bleibt sympathisch. „Biene Maja – Das geheime Königreich“ (ab Do 5.5., 90 Minuten, FSK ab 0) erzählt von einer verletzten Ameise, die Maja und ihrem Freund Willi eine „goldene Kugel“ anvertraut. Aus dem Ei schlüpft eine Ameisenprinzessin. Sie muss dringend zu ihrem Volk gebracht werden, doch es tauchen Hindernisse auf.