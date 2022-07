Das ambitionierte Graupner-Kantatenprojekt des Kirchheimer Konzertwinters, das bereits zu drei CD-Einspielungen geführt hat, schreitet voran. Zum vierten Mal wird das Publikum an das Werk des fast vergessenen Ausnahmekomponisten herangeführt.

Christoph Graupner (1683-1760) war ein Zeitgenosse von Bach, Händel, Telemann. Von der Rezeptionsgeschichte weniger begünstigt, sehen viele ihn gleichwohl auf Augenhöhe mit diesen Barock-Titanen der Musikgeschichte. Dass überhaupt Werke von ihm der Nachwelt überliefert wurden, ist ein Glücksfall, hatte doch Graupner testamentarisch deren Vernichtung nach seinem Tod verfügt, wozu es aber nicht kam. Das riesige, weitgehend noch unerschlossene Werk sehen die Kirchheimer Konzertveranstalter geprägt von unerschöpflichem Einfallsreichtum und wunderbarer Klangfarbenpracht.

Kantaten mit zwei Sopranen und Bass

An der Aufgabe, dieses musikkulturelle Erbe zu bewahren, beteiligt sich der Kirchheimer Konzertwinter auch in seiner diesjährigen Sommeredition. Im Mittelpunkt stehen diesmal Kantaten in der seltenen Stimmenbesetzung mit zwei Sopranen und Bass. Marie Luise Werneburg (Sopran), Hanna Zumsande (Sopran) und Dominik Wörner (Bass) bilden das Gesangsterzett. Begleitet werden sie vom Kirchheimer Bach-Consort unter der Leitung des renommierten belgischen Graupnerforschers und Dirigenten Florian Heyerick.

4. Graupner-Kantatenprojekt: Sa 16.7., 19 Uhr, und So 17.7., 15 Uhr, Kirchheim an der Weinstraße, protestantische Kirche, Eintritt frei, Spende erbeten, Infos unter www.konzertwinter.de