Wenn Bücher zu Klassikern werden, dann haben sie auch der Nachwelt noch etwas zu sagen. George Orwell hat gleich mehrere solche Klassiker abgeliefert, einer davon ist „Animal Farm“. Das Chawwerusch-Theater hat sich die Polit-Satire des Engländers als Sommerstück vorgenommen.

Mit seiner Farmrevolution und ihren Folgen zielte Orwell zwar auf Entwicklungen der jüngeren Sowjetunion. Aber die Geschichte weist über diesen engeren Bezugsrahmen hinaus auf die Anfälligkeit der Demokratie und das Wuchern der Anfechtungen in ihren Schattenräumen. Angelehnt an das Kultursommer-Motto „Kompass Europa: Westwärts“ hat Chawwerusch-Hausautor Walter Menzlaw den Stoff frei für die Bühne bearbeitet.

Erzählt wird von Farmtieren, die den ausbeuterischen Gutsbesitzer und seine Plagegeister vom Hof jagen. Den wollen sie nun demokratisch und partnerschaftlich neu verwalten. Doch man kennt ja den Spruch, der aus „Animal Farm“ in den Zitatenschatz übergegangen ist: „Alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher als die anderen.“ Die Last der Vollversammlungen und demokratischen Prozesse fördert nach und nach Cliquenwirtschaft, Einzelgänge, Machtverschiebungen und Misswirtschaft. Und aus der Vision eines gerechten, demokratischen Miteinanders wird eine Diktatur der Schweine. Premiere feiert die Chawwerusch-Adaption am Freitag, 9.6., 20 Uhr, im Theatersaal in Herxheim und ist dort an den beiden Folgetagen noch zu sehen, bevor es auf Freilichttournee durch Süddeutschland geht.

Unter Menzlaws Regie erzählen und spielen Felix S. Felix und Thomas Kölsch und die Gastakteure Moritz Hahn und Ann-Kathrin Kuppel. „Gerade noch Erzählerfigur, verwandeln sie sich mit nur einer markanten Requisite und schauspielerischem Ausdruck in ein bestimmtes Tier – oder ist es ein Mensch mit einer ’tierischen’ Eigenart? Die selbstverliebte Stute Mollie interessiert sich nicht für gesellschaftliche Veränderungen, sondern will hübsch sein, gestreichelt werden und Zucker fressen. Der pessimistische Esel Benjamin weiß von vorneherein, dass es sowieso nie klappt mit der besseren Welt. – Ähnlichkeiten mit Angehörigen der menschlichen Gesellschaft sind nicht zufällig“, erläutert das Theater Ansätze der Inszenierung.

Info:

Chawwerusch-Theater: »Animal Farm« nach George Orwell, Theatersaal Herxheim. Premiere: Fr 9.6., 20 Uhr; weitere Termine: 10.6., 20 Uhr, 11.6., 19 Uhr; Tickets: reservix.de und www.chawwerusch.de, dort auch Infos zur anschließenden Tournee