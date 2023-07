Der Vereinigung Pfälzer Winzergenossenschaften (VPW) gehören zehn Genossenschaften mit rund 2000 Winzern an. Sie bewirtschaften mehr als 3000 Hektar Rebfläche, also rund 15 Prozent der gesamten Rebfläche des Anbaugebietes Pfalz.

Eine davon ist der Forster Winzerverein. „Qualität soll kein Luxus sein“, lautet hier das Motto, wie Geschäftsführer Dietmar Bonn sagt. Im Interview gibt er einen Einblick in die Geschichte und wagt einen Ausblick in die Zukunft.

Würden Sie für uns einen Blick in die Vergangenheit werfen?

Seit 105 Jahren steht der Name „Forster Winzerverein“ für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation als Lieferant hochwertiger Pfälzer Weine. Weinfreunde aus ganz Deutschland vertrauen unseren Produkten. Qualität soll und darf kein Luxus sein. Dieser Grundsatz ist unser oberster Ansporn, wenn es darum geht, ein Optimum an Professionalität, Zuverlässigkeit und höchsten Qualitäten zu bieten. Unsere Gesamtrebfläche von derzeit 150 Hektar ist zu 75 Prozent mit der Rieslingrebe bestockt, die den edelsten deutschen Weißwein liefert. Mit Stolz dürfen wir unsere Forster Weinbergslagen als „beste Weinbergslagen der Pfalz“ nennen. Als die Pfalz noch zu Bayern gehörte, wurde die Einzellage Kirchenstück als „beste Weinbergslage der Pfalz und zweitbeste in ganz Deutschland“ ausgezeichnet. Auf diesen gehaltvollen und mineralischen Böden reifen Weine mit einem einmaligen und unverkennbaren Aroma. Hohe Auszeichnungen auf Landes- und Bundesebene zeugen von unseren Bemühungen. 2022 erhielten wir für herausragende Weinqualitäten zum 13. Mal in Folge einen Staatsehrenpreis. Der Forster Winzerverein hat das Potenzial sich als Betriebseinheit wie ein Weingut zu präsentieren. Der Durchgriff von Marketing über die Kellerwirtschaft bis zurück zum Weinberg des Mitgliedes wird in unserer Genossenschaft praktiziert und auch am Markt entsprechend durchgesetzt. Auch die enge Zusammenarbeit zwischen Genossenschaft und Winzern über den qualitätsorientierten Weinbau bis zur Bestimmung des Lesetermins und der Güte des Lesegutes tragen zu unserem Gesamterfolg mit bei und werden im Marketing entsprechend genutzt.

Gab es Highlights, besondere Ereignisse oder Anekdoten?

Als besonders positiv zeigt sich die Zupachtung der Rebflächen des Weingutes „Mossbacherhof“. Der Großteil der aus diesen Weinbergen geernteten Weine wird unter der Bezeichnung „Selektion Mossbacherhof“ in den Verkauf gebracht. Mit dieser hochpreisigen Verkaufsschiene konnten wir uns zusätzliches Kundenpotenzial erschließen, das letztendlich auch einen nicht unwesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung unserer Durchschnittserlöse mit beiträgt. Helmut Kohl genoss gerne einen Riesling aus Forst.

Haben Sie ein Motto, ein besonderes Merkmal oder spezielles Motiv?

„Klein, aber fein“ und „Lust auf Wein“. Und natürlich gibt es das nette Forster Ungeheuer-Motiv auf unseren Flaschen. Ungeheuer ist eine unserer bekanntesten Einzellagen. Wein vom Riesling und Scheurebe reift in der 29 Hektar großen Weinlage ungeheuerlich gut. Das zur Großlage Mariengarten gehörende Ungeheuer westlich von Forst zeigt eine Bodenbeschaffenheit aus Buntsandstein mit Kalkgeröll und Basalt. Das Gelände auf 120 bis 170 Meter über Normal Null ist teils flach, die windgeschützte Hanglage am Waldrand bringt sehr gut gereifte Weintrauben hervor. Früher als in anderen Lagen lässt das gute Klima die Rebblüte und die Reife der Weintrauben beginnen. Feinfruchtige Weine mit enormer Dichte und Fülle zeigen Aromen von Aprikose, Pfirsich und Ananas. Übrigens, die Lage ist nach dem Namen vom Deidesheimer Stadtschreiber Johann Adam Ungeheuer aus dem 17. Jahrhundert benannt.

Wie würden Sie Ihr Wein-Sortiment charakterisieren?

Wir führen ein breites Weinsortiment bestehend aus den beliebtesten Rebsorten vom Alltagswein bis hin zu international gesuchten Raritäten. Wir bieten eine kompetente Beratung, bundesweiten Versandservice, Präsente und Accessoires rund um den Wein.

Wagen Sie für uns einen Blick in die Zukunft?

Das konzeptionelle Arbeiten unserer Genossenschaft insbesondere im Verkauf ist eine Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg. Die klare und kompromisslose Ausrichtung auf eine für unsere Größenordnung ideale Zielgruppe, den Endverbraucher, garantierte uns in den zurückliegenden Jahren ein stetiges Wachstum in den Absatzmengen sowie in den Durchschnittserlösen. Durch stetige – in angemessenem Rahmen – Produktinnovationen erwecken wir das Interesse des Verbrauchers stets aufs Neue, und erschließen uns hierdurch kontinuierlich neue Marktanteile. 45 Prozent unseres Gesamtumsatzes vermarkten wir ab Hof. Dieses Standbein möchten wir auch in Zukunft, soweit es die wirtschaftliche Lage erlaubt, forcieren. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung unseres Geschäftsbetriebes sehen wir verbunden mit der allgemeinen Entwicklung in Deutschland und Europa. Durch maßvolle Investitionen und stetige Preisanpassungen, die die allgemeinen Kosten kompensieren, sowie durch eine breitgefächerte Abnehmerhand erhoffen wir uns auch für die nächsten Jahre den entsprechenden wirtschaftlichen Erfolg, um unseren Mitgliedswinzern auch weiterhin eine Basis für einen gewinnbringenden und lukrativen Weinbau zu schaffen. Die Zersplitterung der Weinbergsflächen und die Unbeständigkeit des Nebenerwerbsbetriebes sind ein Schwerpunkt, dem in Zukunft große Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Die Ausrichtung unserer Geschäftspolitik wird sich in Zukunft noch mehr an den Bedürfnissen und wirtschaftlichen Belangen eines Vollerwerbsbetriebes orientieren und ausrichten.

Daten und Fakten

Forster Winzerverein

Anbaufläche: 150 Hektar

Jahresproduktion: 1,5 Millionen Flaschen

Schwerpunkte: Riesling

Internetauftritt: www.forster-winzer.de