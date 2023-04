Selten geht es auf der Bühne turbulenter, farbiger, tragischer oder heiterer zu als bei Shakespeare. In seinen Stücken brennt das Leben. Das kann auch gelingen, wenn der große Bühnenzauberer mal selbst in ein Geschehen von seinem eigenen Zuschnitt verwickelt wird. „Shakespeare in Love“, als Film ein Mega-Erfolg, nun ein Erfolgsstück auf der Bühne, gibt es in Mainz unter freiem Himmel. Auch das hat sich bei Shakespeare ja bewährt.

Der Innenhof des Landesmuseums Mainz wird damit zur Leinwand für die Bühnenversion des Blockbusters, der 1998 mit Gwyneth Paltrow und Joseph Fiennes nicht weniger als sieben Oscars abgeräumt hat. Mit Wortwitz, Originalzitaten und viel Shakespeareschem Geist bespickt, strickt das Drehbuch von Tom Stoppard und Marc Norman um den Dichter die fiktionale Entstehungsgeschichte von „Romeo und Julia“. Lee Hall hat daraus eine Bühnenversion geschaffen, die seit 2014 weltweit ihr Publikum erobert. In Mainz inszeniert das Stück Mark Reisig, der 2021 mit „Eine Sommernacht“ seine Open-Air-Tauglichkeit bewiesen hat.

Der junge Autor Will Shakespeare hat in Geldnöten gleich zwei konkurrierenden Theaterbesitzern ein Stück mit dem Arbeitstitel „Romeo und Ethel, die Piratentochter“ versprochen. Doch die Inspiration bleibt erstmal aus. Der Kuss der Muse stellt sich erst ein, als Will beim Vorsprechen Thomas Kent sieht. Was er noch nicht weiß: Kent ist eigentlich Viola De Lesseps, die sich als Mann verkleidet hat, um schauspielern zu dürfen.

Bewährte Open-Air-Bühne

Beide verlieben sich Hals über Kopf. Aber: Viola ist bereits mit Lord Wessex verlobt worden. Und so steckt nun der Autor mitten in einem Kuddelmuddel aus Intrige, Chaos, Täuschung, Rivalität, wie keiner als er selbst es besser erfinden könnte. Und so kommt es denn auch, dass er daraus die großartigste Liebestragödie der Weltgeschichte destilliert, die unglückliche Romanze von Romeo und Julia.

Nachdem sich der Museumshof als Kulisse von „Eine Sommernacht“ bereits bestens bewährt hat, plant das Staatstheater voller Zuversicht auf Wetterglück gleich drei Veranstaltungen unter freiem Himmel. Neben „Shakespeare in Love“ ist die selten gespielte Barock-Oper „L’Angelica“ von Nicola Antonio Porpora zu erleben, hinzu kommt Mitte Juli eine Opernnacht als großes gemeinsames Picknick zum Abschluss der Theatersaison.

Kurz-Info

„Shakespeare in Love“, Staatstheater Mainz, Innenhof Landesmuseum, Große Bleiche 49-51; Premiere: Do 11.5., danach: 15./19./20./22./26.5.; 2./4./5./9.6., 19.30 Uhr; Info: www.staatstheater-mainz.com