Gemütlich ein paar Runden drehen oder mit Freunden Eisstockschießen: Eislauffans kommen ab Freitag, 20. Januar, auf dem Schillerplatz in Kaiserslautern auf ihre Kosten. Dann öffnet dort der erste Lautrer Eiszauber mit einer Eco-Kunsteisbahn.

Auf der mobilen Eisbahn haben bis zu 80 Menschen gleichzeitig Platz, wie der Ausrichter, die Eventfabrik Rhein-Main – in Kooperation mit dem Citymanagement und präsentiert von Antenne Kaiserslautern – mitteilt. Der Betrieb erfolge komplett ökologisch und CO2-neutral. Die Eisbahn könne bei jeder Außentemperatur befahren werden, verursache keine Emissionen und auch keine Energiekosten. Das synthetische Eis funktioniere trotzdem wie Echteis.

Eislernhilfen für Anfänger

Die Bahn steht jungen und älteren Besuchern offen, Schlittschuhe und Eislauflernhilfen können direkt vor Ort geliehen werden. Auch das Mitbringen eigener Schlittschuhe ist erlaubt – diese müssen allerdings ordentlich geschliffen sein, was aber auch vor Ort erfolgen kann.

Zwei Bahnen für Eisstockschießen

Auf zwei Eisstockbahnen können zudem Gruppen von jeweils maximal zehn Personen Eisstockschießen ausüben. Die zwei Bahnen haben jeweils eine Größe von zwei mal zwölf Metern und können in zwei Varianten bespielt werden. Entweder klassisch mit einer „Daube“, wobei zwei Mannschaften gegeneinander spielen und versuchen die Eisstöcke möglichst nahe an die Daube zu schießen – oder mit einem „Lattl-Gestell“, das für Punkte getroffen werden muss. Wer nach all der sportlichen Betätigung Hunger bekommt, ist ebenfalls versorgt: An urigen Hütten können sich alle Besucherinnen und Besucher auf winterliche Drinks sowie herzhafte und süße Leckereien freuen.

„Lautrer Eiszauber“: 20.1. bis 19.3., Kaiserslautern, Schillerplatz, Öffnungszeiten: So-Mi 12-20 Uhr, Do-Sa 12-22 Uhr, weitere Infos: https://lautrer-eiszauber.de/