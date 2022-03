Sie sind wandelbar und trotzdem authentisch. White Lies gelten vielen als am meisten unterschätzte Band des vergangenen Jahrzehnts. Jetzt ist das britische Trio mit seinem brandneuen Album auf Tour.

Jedes Album des britischen Trios schaffte es in die Top 15 der UK-Charts und erreichte auch in Deutschland gute Plätze in den Album-Charts. Und der ruppige Post-Punk aus den Anfangstagen mit dem Debüt „To Lose my Life“ (2009) war alles andere als Mainstream. Zu diesem Zeitpunkt gab es das Trio übrigens schon eine Weile: Begonnen als Fear of Flying, haben sich White Lies 2007 umbenannt. Das Erstlingswerk mit dem neuen Etikett kletterte prompt an die Chartspitze in der englischen Heimat und bescherte der Band dort den Titel als erfolgreichster Newcomer des Jahres.

Respektable Karriere mit fulminantem Start

Vielleicht war der Auftakt der respektablen Karriere gerade deshalb so fulminant, weil die Platte gegen den Strich bürstet. Inzwischen haben sich White Lies sukzessive einem popaffinen Wave-Sound angenähert, der im großen Indierock-Universum angesiedelt ist, dabei aber radiotauglicher erscheint als das frühe Schaffen. Zum Albumjubiläum 2019 hatten Bassist Charles Cave und seine Bandkollegen Jack Brown (Schlagzeug) und Harry McVeigh (Gesang/Gitarre) mit dem gitarrenlastigen „Five“ zwar stilistisch wieder stärker an die Anfangserfolge angeknüpft, doch der Titelsong des sechsten Studio-Albums „As I Try not to Fall Apart“, das vor wenigen Wochen an den Start gegangen ist, schmeichelt sich wieder gefühlvoll-melancholisch und eingängig ins Ohr, untermalt von sphärischen Synthie-Klängen.

Stilstische Bandbreite

Das Trio aus London punktet dennoch auch auf dieser Platte mit stilistischer Bandbreite: „Das neue Werk repräsentiert White Lies in gewohnter Manier mit messerscharfen Hooks, düsterem lyrischen Witz, trotzigen Mitsinghymnen und der typischen Dynamik, welche auch auf der neuen Platte eine aufgewühlte Stimmung hervorruft“, wertet die Rezension. Dabei mangelt es nicht an Tiefe: Bassist Charles Cave zufolge ist „As I Try not to Fall Apart“ aufgrund der Ausnahme-Situation und der schwierigen Bedingungen für die Aufnahmen während der Pandemie ein besonders ausdrucksstarkes Album geworden.

White Lies: Di 12.4., 20 Uhr, Frankfurt, Batschkapp, Tickets: 01806 570070, eventim.de; Mi 13.4., 20 Uhr, Karlsruhe, Substage, reservix.de