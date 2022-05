Sie wurden von der Kritik mit Insterburg & Co verglichen und punkten mit handgemachtem Vintage-Pop und viel Humor. Auch jetzt darf das Publikum sich darauf freuen. Doch die Whiskydenker mussten tragische Trauerfälle verschmerzen.

Der Schock ist längst noch nicht verdaut: Mitte März hat Whiskydenker-Frontmann Florian Wehse seinen im Februar tragisch verunglückten Bandkollegen Jörg Teichert und Christian Huber mit einem berührenden musikalischen Nachruf ein Denkmal gesetzt. Doch die Show muss weitergehen, und so steht er wieder auf der Bühne, um jetzt erst recht das Leben zu feiern. Längst hat er sich einen Ruf als „Entertainer mit Herz und Schnauze“ erworben. So verleihen seine Whiskydenker jetzt Perlen von Zarah Leander und Marlene Dietrich eine jazzig-schräge und flott verswingte Prägung. Ebenso wie anderen Berliner Gassenhauern und verstaubtem Liedgut jener Tage. Und weil alles handgemacht, tanzbar und mit viel hintergründigem Humor gespickt ist, verglich ein Rezensent die Jungs mit Insterburg & Co. David Kirchner, der die Band am Banjo verstärkt, eröffnet den Abend solo.

Whiskydenker: Sa 14.5., 19.30 Uhr, Neustadt, Kulturzentrum Herrenhof, Info/Karten: www.herrenhof-mussbach.de (Veranstaltungen)