Die Kaiserslauterer Oberbürgermeisterin Beate Kimmel eröffnet die „Schiller Events“ vor dem abschließenden Höhepunkt: Auf dem mit 450 Sitzplätzen bestuhlten Schillerplatz zündet am Samstagabend das Crossover Orchester Westpfalz mit Band, Chor und bekannten Solo-Vokalisten aus der Region ein Hit-Feuerwerk.

Unter der musikalischen Leitung von Frank Zeihsel und Jochen Messer interpretieren die „KL Proms“ Songs von Tina Turner bis Zucchero. Mit dabei: Ramona Dworak (Jam Planet, Girls on Fire), Jürgen Walzer (Superior, Dispyria), „The Voice Kids“-Teilnehmer Ben Clemenz und Stephan Hugo (Winterland, Pfalztheater) sowie Marcelo Penna. Der brasilianische Sänger und Komponist lädt am Freitag bereits neben der Borinkuba Salsa Band um den puertoricanischen Sänger und Perkussionisten Luis Cortes sowie DJ Sabor Latino aus Argentinien zum ausgelassenen Latino-Festival.

Den Samstag läuten die Easy-Swing-Big-Band der Emmerich-Smola-Musikschule und die Uni-Big-Band der RPTU Kaiserslautern musikalisch ein.

„Schiller Events“: Fr 12.7., 18 Uhr, Latino-Festival; Sa 13.7., 12 Uhr, Big Band Sound, 19.30 Uhr, »KL Proms Open Air«, Kaiserslautern, Schillerplatz, Eintritt frei, Sitzplatzreservierung (5 Euro): reservix.de/adticket, info@crossover-orchester-westpfalz.de