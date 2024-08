Vor mehr als 30 Jahren schrieb der oscarprämierte Kevin Costner mit „Der mit dem Wolf tanzt“ Filmgeschichte und definierte den Western neu. Auch jenseits der Leinwand blieb er dem Genre treu und spielte in „Yellowstone“ die Hauptrolle.

New Mexico, 1861: Vorboten des Amerikanischen Bürgerkriegs erschüttern den Süden Nordamerikas. Weiße Pioniere besetzen auf ihrem Zug nach Westen die Gebiete der Apachen, die sich brutal gegen die Landnahme wehren. Aber auch unter den Siedlern herrscht blutiges Chaos. Als der Vater der gefürchteten Sykes-Brüder Opfer eines Anschlags wird, nehmen seine Söhne die unbarmherzige Verfolgung auf – das ist der Beginn der Western-Saga „Horizon“.

Abschied von Yellowstone für Horizon

„Horizon" sei für ihn ein Herzensprojekt, eine Hommage an das Western-Genre, erzählt er in einem Interview. Dafür verließ er sogar die Erfolgsserie auf Netflix.

Packende Reise in den Wilden Westen

In seiner ersten Regiearbeit seit 20 Jahren übernimmt Costner erneut eine der Hauptrollen und versammelt ein prominentes Ensemble um sich: Neben Sam Worthington, Danny Huston und Michael Rooker sind es auch starke Frauenrollen, u.a. gespielt von Sienna Miller, Jena Malone und Abbey Lee. Sie alle nehmen die Kinobesucher in vier Teilen mit auf eine packende Reise in die titelgebende Stadt Horizon, einer neu gegründeten Gemeinde mitten im Gebiet der Apachen ...

Geteilte Kritik

Erste kritische Stimmen bemängeln, dass noch zu viele Westernklischees zwischen Mann und Frau bedient würden, andere schwärmen von fantastischen Bildern und starken Szenen.

Horizon, USA 2024, 181 Minuten, Regie: Kevin Costner, mit Kevin

Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, FSK: ab 12 Jahren