Korallenriffe sind ein Wunder der Natur. Ihr Sterben infolge des menschengemachten Klimawandels ist eine von vielen Umwelttragödien, auf die ein Kunstprojekt von Margaret und Christine Wertheim aufmerksam macht.

Die beiden Schwestern – Margaret ist auch Wissenschaftsautorin, Christine Dichterin und Malerin – arbeiten mit Mitteln, die man ansonsten eher als gemütliche Feierabend-Handarbeit einschätzt: Ihre Korallen sind gehäkelt. Doch die verwobenen Fäden wachsen sich in diesem Projekt zu raumgreifenden Gebilden in Form und Farbe aus.

Kollektives Kunstschaffen

Und von Anfang an geht es hier um eine kollektives Kunstschaffen. Über die Jahre hinweg haben die beiden Schwestern in 50 Städten in mehreren Ländern mit zahllosen Gruppen zusammengearbeitet, um vor Ort solche Häkelriffs entstehen zu lassen. Laut Ankündigung sollen bislang 20.000 Menschen an diesem Gesamtkunstwerk mitgewirkt haben, so dass daraus mittlerweile eine weltumspannende Bewegung geworden ist, „der die unendlichen Möglichkeiten kollektiven Handelns zugrunde liegen“, wie die Ausstellungsmacher mitteilen.

Korallenbleiche am Great Barrier Reef

2019 wurde das Projekt bei der Biennale in Venedig erstmals der internationalen Kunstöffentlichkeit vorgestellt. Hauptinspiration dafür ist das Great Barrier Reef vor Australien, das schon zu 60 Prozent von sogenannter Korallenbleiche befallen und damit schwer geschädigt ist. Weite Bereiche sind bereits abgestorben.

Gehäkelte Korallenriffe wachsen zur Installation

Das Museum Frieder Burda in Baden-Baden widmet dem Schaffen der beiden Künstlerinnen eine umfassende Hommage. Die gehäkelten Korallenriffe wachsen darin zusammen zu einer Installation, die in das ganze Haus „hineinwuchern“ soll. Der künstlerische Leiter des Hauses, Udo Kittelmann, hat diese Präsentation gemeinsam mit Margaret und Christine Wertheim erarbeitet.

Info

Margaret und Christine Wertheim: “Wert und Wandel der Korallen„ – 29.1. bis 26.6., Baden-Baden, Museum Frieder Burda, Lichtentaler Allee 8b, geöffnet: Di-So 10-18 Uhr, Info: www.museum-frieder-burda.de