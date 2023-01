Mit „Herzklopfen“ geht das Peter & Traudl Engelhornhaus an den Start, nagelneu nach drei Jahren Bauzeit und das zweite Stiftungsmuseum unterm Dach der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim. Auch eine Fotoschau ist in Mannheim zu sehen.

„Herzklopfen“ ist der zum Anlass denkbar passende Titel der Eröffnungsausstellung. Gewidmet ist sie zeitgenössischer Glaskunst aus der Sammlung des Stifterehepaares. Zur Eröffnung wird zudem ein zweiter Markstein gesetzt mit Fotokunst von Horst H. Baumann (1934-2019). Mit ihr darf sich die Galerie „Zephyr – Raum für Fotografie“ über ihre angestammten Bereiche im anderen Stiftermuseum, dem Bassermannhaus, in die neuen Räume ausweiten. Mit Foto- und Glaskunst sind die Schwerpunkte benannt, die dem neuen Haus zugedacht sind.

Faszination zeitgenössischer Glaskunst

„Herzklopfen“ gibt der Faszination zeitgenössischer Glaskunst Raum. Peter und Traudl Engelhorn begeisterten sich seit den 1960er Jahren für die damals neue Kunstrichtung, ihre Sammlung umfasst gut 700 Arbeiten. Jede Neuerwerbung sorgte beim Sammlerpaar sprichwörtlich für „Herzklopfen“, heißt es in der Ankündigung. Gezeigt werden rund 40 Arbeiten, spontan erworbene, aber auch zentrale Werke bedeutender Künstler aus aller Welt – von Marc Chagall bis Toots Zynsky. Schon mehrfach bereicherte das Thema Glaskunst das Ausstellungsprogramm der Reiss-Engelhorn-Museen. Mit dem neuen Haus erhält es jetzt ein dauerhaftes Zuhause in Mannheim.

Werke von Fotograf Horst H. Baumann

Der Fotograf Horst H. Baumann zählte zu den Shooting-Stars seiner Generation. Ab den 1960er Jahren war er in gedruckten Medien omnipräsent. Berühmt machten ihn vor allem Fotografien von Autorennen, später auch die Lichtkunst, mit der er sich etwa 1977 auf der documenta 6 in Kassel präsentierte. Bis heute leuchtet der grüne Laserstrahl als nächtliches Wahrzeichen der hessischen Kunstmetropole. Seine Kunst gilt es in der retrospektiven Ausstellung „Apropos Visionär“ zu entdecken. Sie zeigt etwa 400 ausgewählte Werke aus dem künstlerischen Nachlass, den Baumanns Tochter nach seinem Tod „Zephyr“ übergab zur Bearbeitung und für eine Ausstellung. Er umfasst 3500 Schwarz/Weiß-Fotos, 750 Farbabzüge, ungezählte Dias, Dokumente, Zeitschriften und Bücher.

„Apropos Visionär: Der Fotograf Horst H. Baumann“ – 22.1. bis 25.6., „Herzklopfen: Zeitgenössische Glaskunst“ – 22.1. bis 29.5., Mannheim, Reiss-Engelhorn-Museen, Museum Peter & Traudl Engelhornhaus und Museum Bassermannhaus, C4, 12, geöffnet: Di-So 11-18 Uhr