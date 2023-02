„Livename – Ein Stück über Gender und Geschichte“ führt in die Zukunft. Wie könnte diese Welt wohl aussehen? Als schillerndes und sensibles Theaterstück für Menschen ab 14 Jahren rund um Queerness kündigt das Chawwerusch diese Uraufführung an.

„Expedition Chawwerusch“: So nennt sich die Junge Sparte des Herxheimer Theaters. „Wir bringen Themen auf die Bühne, die uns unter den Nägeln brennen – oder von denen wir hoffen-wissen-vermuten, dass sie jüngerem Publikum unter den Nägeln brennen. Oder unter die Haut gehen“, formuliert das Ensemble sein Anliegen.

Feiern, bevor „der Ernst des Lebens“ beginnt

Eine neue Inszenierung, die sich diesem Anspruch verschreibt, ist „Livename – Ein Stück über Gender und Geschichte“. Frederik Müller, der Autor des Auftragswerkes, und Regisseurin Susanne Schmelcher befördern das Publikum ins Jahr 2133: Drei Jugendliche wollen feiern, bevor für sie „der Ernst des Lebens“ beginnt.

Das Trio lernt den „See der Geschichte“ kennen, der ihnen für sie neues Wissen offenbart: Die Menschheit hat eine Vergangenheit, in der es mehr als ein Pronomen gab. Der „See der Geschichte“ gibt auch den Blick frei auf queere Persönlichkeiten, etwa auf das Leben von Liddy Bacroff, 1908 in Ludwigshafen geboren, die am 6. Januar 1943 im KZ Mauthausen starb. Dieser Blick in die Vergangenheit, der dem Trio in seiner Welt bislang verboten war, bringt laut Ankündigung „das Weltbild der drei gehörig ins Wanken.“

Erste Zusammenarbeit mit dem „Chawwerusch“

Der Titel „Livename“ weckt Assoziationen zum Deadname einer Person. Dieser Begriff wiederum bezeichnet den alten, abgelegten Vornamen – abgelegt wird ihr Vorname etwa von Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, dem sie bei ihrer Geburt aufgrund körperlicher Merkmale zugewiesen wurden. Neben Autor Müller arbeitet auch Regisseurin Schmelcher erstmals fürs Chawwerusch. Schmelcher, Jahrgang 1984, gewann 2015 den Wiener Theaterpreis Nestroy für die Inszenierung von „Anna Karenina“ in Innsbruck. Nach ihrem Studium der Theaterwissenschaft in Mainz und Spanien entstanden erste eigene Inszenierungen am Pfalztheater in Kaiserslautern.

„Livename: Ein Stück über Gender und Geschichte“ – Premiere: Fr 10.2., 20 Uhr (ausverkauft), weitere Termine: 11., 12., 24., 25. und 26.2., Herxheim, Chawwerusch-Theatersaal, Karten: reservix.de, chawwerusch.de; mit RHEINPFALZ-Card: Ermäßigung von 3 Euro für Freitagsvorstellungen im Theatersaal für bis zu zwei Karten: ticket-rheinpfalz.reservix.de