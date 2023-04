Rhodter Weine stehen im Mittelpunkt beim „Rhodter Weintestival & Kunstfestival“. Aber, wie der Name schon nahelegt, eben nicht allein: Live-Bands gehören ebenso zum erlebnisreichen Programm wie Kunst und Kunsthandwerk sowie Kulinarisches in den Winzerhöfen.

Den Auftakt der dreitägigen Veranstaltung widmen die Rhodter Weinprinzessin Annika I. und Bürgermeister Armin Pister aber dann zunächst doch vornehmlich den erlesenen Tropfen. Nach der offiziellen Eröffnung im Weintreff Rietburg besteht die Möglichkeit, an vier Stationen ausgewählte Weine bei Live-Musik zu verkosten: Burgunder im Weingut Anlag-Nichterlein (Band: XXtra), Rosé, Rotwein & Co im Weingut Seitz-Schreiner (Band: Alwin und der Hitpunkt), Riesling im Weingut Gries (Band: Max meets Marc) und Gewürztraminer & Co. im Weintreff Rietburg (Band: Zündkerzen).

Kunst in Weingütern

Samstag und Sonntag öffnen dann zwölf Weingüter und die Rietburg-Vinothek ihre Tore. Neben Weinen sind dort Bilder von Maria Langenberg und Holzkunst von Udo Havekost und von Jowi Made aus St. Martin, Original-Grafiken von Armin Müller-Stahl, Gebrauchskeramik von Beatrix Weber, abstrakte Malerei von Sara Braun sowie Selbstgenähtes, handgemachte Armbänder und Accessoires oder Filzkunsthandwerk zu bewundern und zu erstehen. Abwechslungsreich ist auch das kulinarische Angebot, das von kleinen Köstlichkeiten zum Wein bis hin zu Flammlachs und Pfalzburger reicht.

Auf einen Blick

Freitag, 21. April: 18 Uhr: Weintreff Rietburg, die Rhodter Weinprinzessin Annika I. und Bürgermeister Armin Pister eröffnen das Rhodter Wein-Testival. 18-23 Uhr: Bei einem Rundgang können an vier Stationen ausgewählte Rhodter Weine in entspannter Atmosphäre verkostet und genossen werden.