In Rekordgeschwindigkeit waren die beliebten Weinbergnächte am 1. und 2. März ausverkauft. Aber zur Reihe der Dürkheimer Weinnächte gehören zwei weitere Veranstaltungsformate, die ohne Eintrittskarte besucht werden können.

Für 24. Februar lädt die (W)Einkaufsnacht von 18 bis 22 Uhr zum nächtlichen Einkaufserlebnis in der bunt beleuchteten Bad Dürkheimer Innenstadt ein, wo auch allerhand Unterhaltung geboten ist. Bad Dürkheimer Winzer bieten in den Geschäften ihre Produkte zu Probierpreisen an. Ab 22 Uhr findet in der Cha Cha Bar das „Ausleuchten“, die Abschlussparty der (W)Einkaufsnacht, statt. Eintritt frei.

Außerdem lockt am 24. und 25. Februar von 14-18 Uhr die Frühjahrspräsentation des Forums Pfalz ins Kurhaus Bad Dürkheim. 148 Weine und Sekte stehen zur Verkostung, darunter Weine der „Winechanges“, sieben Betriebe der Verbandsgemeinde Deidesheim. Am Samstag wird außerdem eine Masterclass „Chardonnay“ und am Sonntag eine Masterclass „Spätburgunder“ mit Sinnesphysiologe Steffen Michler angeboten.

Weitere Infos: www.bad-duerkheim.de (unter Kultur, Veranstaltungen, Bad Dürkheimer Weinnächte), 06322 935 4500