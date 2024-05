Der 19. Auflage steht nichts im Wege: Alljährlich, seit 2004, veranstaltet die Bauern- und Winzerschaft Grünstadt-Sausenheim in Zusammenarbeit mit der Stadt Grünstadt am ersten Juniwochenende die beliebte Weinbergswanderung „Höllenpfad“.

Benannt nach der gleichnamigen Weingroßlage steht der Höllenpfad am Grünstadter Berg zwei Tage im Mittelpunkt der Wander-, Wein- und Naturfreunde. Acht Winzerfamilien laden am 1. und 2. Juni zu dieser traditionellen Veranstaltung ein und erwarten zahlreiche Gäste aus nah und fern.

Die Wanderstrecke führt rund 5,5 Kilometer weit durch die Einzellagen „Bergel“ und „Röth“ ( Grünstadt) sowie „Hütt“ und „Honigsack“ (Sausenheim) und bietet traumhafte Aussichten und Panoramablicke über das Pfälzer Rebenmeer. Entlang dieses Rundweges werden die teilnehmenden Weingüter Weinproben sowie kulinarische Leckerbissen, darunter regionale Spezialitäten, bereithalten. „Garantiert findet sich für jeden Geschmack etwas“, weist Sabine Sprinz, bei der Stadtverwaltung Grünstadt für Tourismus und Veranstaltungen zuständig, auf ein abwechslungsreiches Angebot hin, das von deftigem Bruzzelfleisch und Burger-Variationen bis hin zu Erdbeerbecher und hausgemachtem Kuchen reicht.

Weinprobierkarte mit Erinnerungsglas

Wer eine Weinprobierkarte samt Erinnerungsglas erwirbt – erhältlich an jedem Stand zum Preis von 20 Euro – kann an jeder Station einen Wein seiner Wahl probieren. Sprinz: „Das ist eine gute Möglichkeit, die individuellen Geschmacksvorlieben zu entdecken.“ Und nicht nur das: Ist die Karte komplett abgestempelt, mit Adressdaten versehen und bis spätestens 18 Uhr an einer der Stationen abgegeben, wandert sie in eine Verlosungsbox. Die Weinwanderer können damit bei der nachfolgenden Verlosung noch lukrative Sachpreise gewinnen. „Natürlich kann man an der Weinwanderung auch ohne Weinprobierkarte teilnehmen und die edlen Tropfen genießen“, betont die Tourismus-Expertin.

Nicht nur für den unbeschwerten Weingenuss empfiehlt sich eine autofreie Anreise: An beiden Tagen wird zusätzlich zu den regulären Stadtbussen zwischen 9.45 Uhr und 19.15 Uhr ein Pendelbus eingesetzt, der halbstündlich einen Rundkurs fährt vom Grünstadter Bahnhof über die Haltestellen Luitpoldplatz, Stadthaus, Sausenheimer Straße, Raiffeisenstraße (Einstieg in die Wanderung), Bärenbrunnenstraße (Einstieg in die Wanderung), Sausenheim-Ortsmitte, Anwesen Michel, Sausenheimer Straße, Krankenhaus (Einstieg in die Wanderung), Nordring und Peterspark zurück zum Bahnhof Grünstadt.

Die Stationen auf der Runde

Weingut Hofgut Battenberg, Telefon 06359 2163, hofgutbattenberg.de: Pfälzer Dampfnudel mit Vanillesoße oder mit Kartoffelsuppe Weingut Conrad, Grünstadt-Sausenheim, Tel. 06359 2312, conrad-sausenheim.de: Erdbeerbecher, Flammkuchen klassisch, griechisch oder süß mit Apfel und Zimt, Laugenstangen und Käsewürfel Weingut Hammer, Grünstadt-Sausenheim, Tel. 06359 1415, weinguthammer.de: Spießbraten, Rieslingschinken, bunter Spargelsalat, Pfälzer Spezialitäten Weingut Schenk-Siebert, Grünstadt-Sausenheim, Tel. 06359 2159, weingut-schenk-siebert.de: Schweinebäckchen in Dornfelder mit Folienkartoffeln, Saumagenbrötchen, Handkäs´ mit Musik Weingut Kohl-Spieß, Grünstadt-Sausenheim, Tel. 06359 6581, kohl-spiess.de: Höllenpfadtasche mit Riesling-Geschnetzeltem, Spundekäs, Kaffee und Kuchen Weingut Fritz Kohl, Grünstadt-Sausenheim, Tel. 06359 5767, weingut-kohl.com: Bruzzelfleisch mit Knoblauchsoße und Krautsalat, Bratwurst mit Brötchen, Wurstsalat und anderes ittelWEIN, Grünstadt, Tel. 06359 4053639, ittelwein.de: Flammlachs, Spießbraten mit Tsatsiki im Brötchen, Bratwurstburger, Pilzpfanne mit Tsatsiki Weinhaus Otto Grün, Inh. Klaus Grün, Grünstadt-Sausenheim, Tel. 06359 2505, weingut-gruen.de: Hähnchen, Rindfleisch- und Veggie-Burger, Bratkartoffeln, Wurstsalat, Feuerwurst, Saumagen

„Himmlischer Genuss auf höllischen Pfaden“: Weinbergswanderung Höllenpfad – Sa/So 1./2.6., jeweils ab 10 Uhr, Grünstadt-Sausenheim.

Details: www.gruenstadt.de. Weitere Auskünfte:

Tourist-Info Grünstadt, Altes Rathaus, Hauptstraße 84, Telefon: 06359 9297234, E-Mail: info@gruenstadt.de