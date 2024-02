Rund 1600 Kilometer Luftlinie liegen dazwischen: Zum Weingut Sauer in Landau-Nußdorf gehört ein Ableger in Utiel Requena. Welche Unterschiede gibt es zwischen pfälzischen und spanischen Reben, Boden und Sortiment, welche Gemeinsamkeiten?

„Neugier, Pioniergeist und etwas Abenteuerlust haben in den letzten 35 Jahren unser unternehmerisches Handeln beeinflusst. 1998 konnten wir mit der Gründung von Bodegas Palmera einen langgehegten Traum realisieren: unser eigenes Weingut in Spanien“, sagt Winzer Heiner Sauer. Dieser Traum hatte sich während einiger Spanienurlaube mit seiner Frau Moni entwickelt – beim Probieren südländischer Rotweine, die Sauer schnell zu schätzen wusste. Solche Weine wollte der Südpfälzer auch selbst ausbauen. Und so betreibt Familie Sauer heute in der Pfalz auf 30 Hektar und in Spanien auf 20 Hektar Weinbau.

Bodegas Palmera mit neuem Kelterhaus

Der 24-jährige Sohn Valentin Sauer ergänzt: „Zu Beginn waren die Gegebenheiten vor Ort sehr rudimentär. Mit dem Neubau von Kelterhaus, Flaschenlager und Büro steht unsere spanische Produktionsstätte heute der deutschen in nichts nach. Traubenverarbeitung, Weinausbau und Abfüllung: alles geschieht vor Ort.“ Das Weingut in Spanien nennt sich „Bodegas Palmera“, und auch das Etikett ist anders gestaltet als im pfälzischen Weingut, auf dem der Name „Sauer“ der Blickfang ist. „Uralte Mandel- und Olivenbäume sowie Bergpalmen prägen das Terrain unserer Bodegas Palmera. Palmera ist spanisch und bedeutet Palme“, erklärt Moni Sauer. „Nach der Bergpalme ist nicht nur unser Weingut benannt, auch ihre Blätter finden sich in unserem Logo wieder.“

Die Bodegas Palmera. Foto: Weingut Sauer

Utiel Requena ist ein Weinbaugebiet auf 800 Meter Höhe, 70 Kilometer landeinwärts von Valencia gelegen. Trotz der Nähe zum Meer ist die Region geprägt von einem stark kontinentalen Klima mit hohen Temperaturschwankungen sowohl zwischen Sommer und Winter als auch zwischen Tag und Nacht. Hier gedeihen in regenarmem Gebiet auf kalk- und steinreichen Böden die Trauben.

Heiner Sauer erinnert sich: „In den ersten Jahren in Spanien konnten wir viele neue Erkenntnisse gewinnen, die es uns ermöglichten, den Anbau sowie den Ausbau unserer Weine immer weiter zu optimieren. Heute dürfen wir aus gutem Grund stolz sein auf unsere opulenten spanischen Rotweine mit ihrer typischen kräftig-roten Farbe sowie ihren stoffigen, konzentrierten und intensiven Aromen.“

Kleinwüchsige Reben

Es gibt aber auch Schwierigkeiten. Und das spürt besonders der Rücken. Die Vaso-Erziehung der Reben fordert ihren Tribut. Vaso bedeutet, dass die Rebstöcke die Form eines Glases aufweisen, und sie sind kleinwüchsig. Durch die Bodennähe müssen alle Stockarbeiten, also Rebschnitt, Laubarbeit und das Ernten der Trauben, in gebeugter Haltung ausgeführt werden. Und Wasser ist Mangelware in Utiel Requena. Die Wurzeln der Reben ragen daher mehrere Meter tief in den Boden. Über die Jahrhunderte haben die Pflanzen gelernt mit den kargen Vorräten hauszuhalten.

Kleinwüchsige Reben: Die Weinerzeugung der Bodegas ist körperlich mühevoller. Foto: Weingut

Der Wein wird teilweise im Barrique ausgebaut. Im Weinsortiment hat das Weingut Bodegas Palmera unter anderem Bobal, Merlot, Tempranillo und Syrah. Genauer einen 2019er Bobal 1900 trocken: Die Rebstöcke wurden 1900 gepflanzt. Es sind knorrige Charaktertypen, so wie dieser Wein, konzentriert und komplex. Desweitern gibt es einen 2022er Rosado Palmera trocken: Dieser Rosé wurde aus Bobal Trauben gekeltert. Die Rebsorte besticht durch eine außergewöhnliche Fruchtaromatik. Interessant ist auch der 2020er L’Angelet trocken: Geprägt wird er von über 50-jährigen Tempranillo-Rebstöcken, die auf kargem und steinigem Boden wachsen. Sie tragen nur wenige kleinfruchtige, aber hocharomatische Trauben. Ein Duftfeuerwerk mit konzentrierter Aromatik.

Seit 30 Jahren ökologischer Weinbau

Der Name Heiner Sauer steht seit mehr als 30 Jahren für ökologischen Weinbau in der Pfalz, der nachhaltige und ganzheitliche Ansatz prägt den Charakter der Weine. Neben den Richtlinien des Bioland-Verbandes fließen seit 2010 auch Elemente der biodynamischen Arbeitsweise in die Weinherstellung ein. Das Weingut gehört zu den Bio-Weinbaupionieren der Pfalz. Es stehen gesunde Böden, die Biodiversität der Weinberge, der minimalistische Weinausbau sowie das Engagement des Teams im Mittelpunkt.

In den vergangenen drei Jahrzehnten konnten die Sauers das Pfälzer Weingut von ursprünglich 2,5 Hektar auf 30 Hektar ausbauen. „In der Pfalz bauen wir vor allem Riesling, die Burgundersorten und Sauvignon Blanc an. Die Rebsortenvielfalt ist hier mehr gegeben als in Spanien“, vergleicht Heiner Sauer die beiden Anbaugebiete. Somit ist der Rebsortenspiegel des Pfälzer Mutterbetriebs mit vielen bekannten und weniger bekannten Namen wie St. Laurent, Heroldrebe oder auch Grünfränkisch breiter gefächert. Weitere Unterschiede zu Utiel Requena: In der Pfalz sei in vielen Weinbergen eine natürliche Begrünung vorhanden, der Boden sei vielfältiger mit Lehm, Löss, Kalk- oder Buntsandsteinanteil und es gebe mehr Regen. Sauer: „Man kann Rotweine wie auch leichte, aromatische Weißweine anbauen. Und für den Rücken ist eine Drahtanlage und das Bearbeiten der Weinberge mit Flachbogen als Reberziehung sicher angenehmer.“

