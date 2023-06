Es sind nicht etwa über das Fest trabende Esel sondern die Mußbacher Weinlage „Eselshaut“, die dem Fest seinen Namen gegeben hat. Gefeiert wird an zwei Wochenenden im Juli, in diesem Jahr vom 30. Juni bis zum 2. Juli und von 7. bis 9. Juli.

Ein echter Esel ist trotzdem dabei, wenn im ehemaligen Johanniter-Weingut und heutigen Herrenhof der Dorfbüttel am ersten Freitag mit großem Gefolge und Esel Ben das Eselshautfest eröffnet.

Klassische Weine und Neuzüchtungen

Im Anschluss gibt’s im idyllischen Ambiente des denkmalgeschützten Ensembles Pfälzer Spezialitäten zur klassischen Rieslingschorle im Pfälzer Dubbebecher oder auch pur im Stilglas. Das Johanniterstaatsweingut, das älteste Weingut der Pfalz, präsentiert ausgefallene Probenweine und Neuzüchtungen.

Lokalmatadoren rocken die Bühne

Und wie immer und zur Freude der Jugend und des junggebliebenen Publikums wird die Bühne abends von regionalen Bands anständig gerockt. Die Eased Music Group macht den Anfang am Freitagabend. Am zweiten Wochenende sorgen die Bands Gravity (Fr 7.7.) und Liquid (Sa 8.7.) mit Partyrock und Pop für Hochstimmung. Am Sonntag 2.7. wird das Festgeschehen um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet.

Eselshautfest: 30.6.-2.7. und 7.-9.7., Neustadt-Mussbach, Herrenhof, Fr 18-2 Uhr, Sa 14-2 Uhr, So 11-0 Uhr, alle Infos: www.mussbach.de