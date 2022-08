Ein neues Genießer-Event lockt nach Landstuhl: Von 5. bis 7. August verwandelt sich der beschauliche „Alte Markt“ im Zentrum Landstuhls in ein Weindorf.

Livemusik, individuell gestaltbare Weinproben, atmosphärische Abendbeleuchtung sowie ein vielfältiges Weinangebot ausgewählter Winzer, frische Secco Cocktails und erlesene Winzer Champagner kündigen die Veranstalter an. Dazu werden kulinarische Leckerbissen wie Flammlachs, Grillspezialitäten und mediterrane Pizzavariationen serviert.

„Weinbeats“ nach Feierabend

Los geht es am Freitagabend ab 18 Uhr mit einer After-Work-Party unter dem Motto „Weinbeats“ mit DJ Franz. Am Samstag laden die Weinstände bereits ab 16 Uhr zur individuellen Weinprobe ein. Bis 18 Uhr können sich die Gäste durch das Wein- und Schaumweinangebot der Winzer probieren. Die Besucher benötigen dazu lediglich einen Weinprobier-Pass für zehn Proben, der an den Weinständen erhältlich ist und 15 Euro kostet. Ab 19 Uhr sind die Jam Brothers mit akustischen Klängen zu Gast.

Weinfrühschoppen am Sonntag

Zum musikalischen Weinfrühschoppen samt Mittagstisch laden die Standbetreiber für Sonntagmorgen ab 11 Uhr mit dem Musik-Duo Hoselatz ein, bevor die bekannten und energiegeladenen Musiker von Dressinger – Acoustic Jam ab 18 Uhr den krönenden Abschluss von „Wein am Markt“ einleiten.

„Wein am Markt“: 5.-7.8., Fr ab 18 Uhr, Sa ab 16 Uhr, So ab 11 Uhr, Landstuhl, Alter Markt, www.wein-am-markt.com