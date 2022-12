Wenn der Sänger Thomas Neger das Lied „Im Schatten des Doms“ anstimmt, dann ist Fasnacht in Mainz. Doch auch in der Adventszeit ist der Platz am mächtigen Gotteshaus in der Landeshauptstadt ein beliebter Treffpunkt.

Dort findet der traditionelle Weihnachtsmarkt statt: Es duftet jahreszeittypisch bis 23. Dezember rund um den Dom, am Höfchen, am Markt und Liebfrauenplatz.

Zusätzlich Mainzer „Winterzeit“-Märkte

In der Altstadt und am Hauptbahnhof laufen zusätzlich die „Mainzer Winterzeit“-Märkte, wie das Team der Tourist-Information informiert, sodass der Glühwein auch außerhalb des Dom-Schattens fließt. Am Schillerplatz und Neubrunnenplatz wird dieser Wintermarkt den Angaben zufolge in die Verlängerung gehen, denn auch von 27. bis 30. Dezember dürfen Besucher dort das Angebot an den geschmückten Ständen in Augenschein nehmen.

Zudem werden Besucher der Landeshauptstadt hier mit Blick auf den Rhein verköstigt: Beim „Rheinwinter – Weihnachtsmarkt am Flussufer“ präsentiert sich die „Rheintöchter-Terrasse“ des Hyatt-Restaurants in festlichem Glanz.

„Weihnachtsstadt Mainz“: traditioneller Weihnachtsmarkt am Dom bis 23.12., täglich ab 11 Uhr;

„Winterzeit-Märkte“: auf dem Bahnhofsvorplatz bis 23.12. Mo-So 11-22 Uhr; Hopfengarten: bis 23.12. So-Do 11-20.30 Uhr, Fr/Sa 11-21 Uhr;

Neubrunnenplatz und Schillerplatz: bis 23.12. sowie 27.-30.12. So-Do 11-20.30 Uhr, Fr-Sa 11-21 Uhr;

„Rheinwinter“ vor dem Hyatt: Mi-Fr 16-22 Uhr, Sa/So 13-22 Uhr, Küche bis 20.30 Uhr (auf dem Markt gilt Selbstbedienung);

Tourist-Info:

Telefon 06131 242888, Internet-Info:

www.touristmainzpluscom