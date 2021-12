Aus Estland stammt der Kinofilm „Weihnachten im Zaubereulenwald“, der am 2. Dezember in Deutschland gestartet ist (FSK ab 0). Er ist nicht nur ein Weihnachts-, sondern vielmehr auch ein Umweltfilm.

Hübsche Kleider, modern eingerichtete Wohnung: Die zehnjährige Eia (Paula Rits) lebt mit ihren Eltern in gut situierten Verhältnissen. Allerdings haben die Erwachsenen an Weihnachten keine Zeit für sie, das Mädchen muss die Feiertage auf dem Bauernhof eines Bekannten verbringen.

Zunächst ist Eia enttäuscht, aber auf dem Land kann sie Schlittschuh fahren und durch den Schnee tollen. Als sie erfährt, dass Verwalter Ravio (Juhan Ulfsack) plant, den alten Wald, der voller Magie ist, abzuholzen, werden Eia und ihre neuen Freunde aktiv. Doch nicht nur der Wald birgt Geheimnisse. Auch Eias Familie.

Preisgekrönter Streifen

Der Kinofilm „Weihnachten im Zaubereulenwald“ aus Estland, der am 2. Dezember in Deutschland gestartet ist (FSK ab 0), hat schon in seinem Heimatland Preise bekommen. Auch auf dem 24. Filmfestival für junges Publikum namens „Schlingel“ in Chemnitz gab es viel Beifall. Zudem hat die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) die Produktion mit dem Prädikat „Wertvoll“ ausgezeichnet. Regie führte Anu Aun („The Polar Boy“).