Nach Karoline Herfurths eigenen Regieerfolgen wie „Einfach mal was Schönes“ oder „Wunderschön“ präsentiert jetzt ihr Ehemann Christopher Doll mit „Eine Million Minuten“ sein Regie-Debüt

Regiedebüt von Christopher Doll

Wie werden wohl die Gespräche am Abend nach den Dreharbeiten verlaufen sein im Hause Herfurth-Doll? Hauptdarstellerin Karoline Herfurth erzählt jedenfalls im Interview, dass ihr durch diesen Film erst aufgefallen wäre, dass sie zuhause nur so durch ihre To-do-Listen rase. Nach ihren eigenen Regieerfolgen wie „Einfach mal was Schönes“ oder „Wunderschön“ präsentiert jetzt ihr Ehemann Christopher Doll mit „Eine Million Minuten“ sein Regie-Debüt über den Alltagsirrsinn junger erfolgreicher Paare, die irgendwann am Ende ihrer Kräfte sind. Man kann sich also gut vorstellen, dass so einige Szenen im Film durchaus auch Gesprächsstoff für die eigene Work-Life-Balance liefern konnten.

Nach einer wahren Geschichte

Der Film geht zurück auf die wahre Geschichte der Familie Küper, erzählt in dem Buch „Eine Million Minuten: Wie ich meiner Tochter einen Wunsch erfüllte und wir das Glück fanden“. Karoline Herfurth und der Schauspieler und Musiker Tom Schilling überzeugen in den Hauptrollen. Was war passiert: der Alltag der jungen Familie ist extrem durchgetaktet. Wolf Küper arbeitet als Biodiversitätsforscher bei den UN, Vera kümmert sich um die beiden Kinder und mehr schlecht als recht um ihren Job als Bauingenieurin. Das läuft soweit recht stressig, aber es läuft, bis zu dem Tag als eine diagnostizierte Entwicklungsstörung bei Tochter Nina (Pola Friedrichs), die wiederum zu großen Problemen in der Schule führt, zum Umdenken zwingt. „Eine Million Minuten“ wünscht sich die Tochter von ihren Eltern, einfach nur mehr Zeit, um schöne Dinge gemeinsam zu genießen.

Mutige Entscheidung

Vera und Wolf treffen eine verrückte wie mutige Entscheidung: Stress auf Stopp und Koffer packen. Die Vier begeben sich auf eine lange Reise. In Thailand spüren sie trotz anfänglicher Zweifel, Angst und Unruhe immer mehr, was wirklich zählt und wie wichtig die Familienzeit für alle ist, in Island stehen große Entscheidungen an ...

»Eine Million Minuten«, D 2024, 123 Minuten, Regie: Christopher Doll, mit Karoline Herfurth, Tom Schilling, Ulrike Kriener, FSK: 0