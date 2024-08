Die ganze Welt erstickt in Chaos und Krieg. Nur nicht in Bhutan, hier scheint die Welt noch in Ordnung. Bis der König auf die Idee kommt, sein Volk glücklich machen zu wollen ...

Wie in seinem oscarnominierten Kinodebüt „Lunana – Das Glück liegt im Himalaya“ (2019) geht es auch in Regisseur Pawo Choyning Dorjis neuem Werk um das kleine Königreich Bhutan im Himalaya, das nach Modernisierung strebt.

Die ganze Welt erstickt in Chaos und Krieg. Nur nicht in Bhutan, hier scheint die Welt noch in Ordnung. Bis der König auf die Idee kommt, sein Volk glücklich machen zu wollen. Er schenkt ihnen den Zugang zu Internet und Fernsehen und führt die Demokratie ein. „Wir sind doch schon glücklich“, denken sich die Menschen verwirrt. Sie sollen lernen, wie Wahlkampf funktioniert, während nebenbei Agent „007“ im TV rumschießt.

Dem alten, hochverehrten Lama reicht es. Er beauftragt einen jungen Mönch, ein Gewehr heranzuschaffen und kündigt eine wichtige Zeremonie an. Die Spannung im Dorf steigt, die Vorfreude ist riesig. Aber was will der Lama mit dem Gewehr? Mit viel Humor erzählt Dorji von den Eigenheiten, aber auch der Liebenswürdigkeit seiner Landsleute, untermalt mit beeindruckenden Bildern des Himalayas.

»Was will der Lama mit dem Gewehr?« – Bhutan, USA, Frankreich, Taiwan 2023, 107 Minuten, Regie: Pawo Choyning Dorji, mit Tandin Wangchuk, Kelsang Choejay, Deki Lhamo, FSK: 0