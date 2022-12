Die Weihnachtszeit ist auch für Zirkusfans eine besondere Zeit. In Neustadt-Lachen-Speyerdorf, Landau und Ludwigshafen präsentieren zum Beispiel Zirkusunternehmen jetzt wieder ihre Weihnachtsprogramme. Ein Überblick.

Weisheits Weihnachtszirkus in Lachen-Speyerdorf

Ein neues Programm kündigt Weisheits Weihnachtszirkus in Lachen-Speyerdorf an. Mehr als 20 Künstler sind mit von der Partie. Das Trio Extrem aus der Ukraine zeigt eine BMX-Stuntshow. Und: Auf Motorrädern rasen die Fahrer kreuz und quer über die innere Wand einer großen Stahlkugel. Jennifer Costa zeigt ihre farbenreiche Lasershow, die Gebrüder Weisheit sind mit Handstandartistik dabei. Aber auch Clown Raul, dazu die Tiere (Pferde, Ponys, Kamele und zwei Hunde) sorgen sicherlich für Applaus für die Akteure im Manegenrund.

Weihnachtszirkus Weisheit, Lachen-Speyerdorf, Lilienthalstraße, 22.12.-8.1.23, die ersten Termine: Do und Fr 22./23.12., 15 und 19 Uhr, Sa 24.12. 14 Uhr, 25./26.12. 15 und 19 Uhr, 27./28.12. 16 Uhr, Ticketverkauf eine halbe Stunde vor Beginn an der Zirkuskasse, Infotelefon: Telefon 0162 7915324

Jakel Bossert mit seinem Zirkus in Landau

Der Pirmasenser Unternehmer Jakel Bossert und sein Team schlagen wieder in Landau ihr Zelt auf. Das 20-jährige Bestehen hätte in der Saison 2021/22 gefeiert werden sollen, pandemiebedingt wird es nun gefeiert – unter anderem mit einer Ballerina auf dem Seil (Marine Durand Rech) und den vier Motorradfahrern der kolumbianischen Torres-Truppe, die durch eine Stahlgitterkugel rasen. Als kostümierte Catwoman (Katzenfrau) fliegt Lusesita Farrell an Ketten durch die Manege. Als Clown ist Berty Balder zu sehen. Auch manches Tier ist dabei: Dompteur Franz Spindler zeigt eine neue Freiheitsdressur mit Friesen, Junior-Chefin Ann-Katrin Bossert präsentiert unter anderem ihre Ponys und Dromedare.

Landauer Weihnachtszirkus, Messegelände, Marie-Curie-Straße/ Alfred-Nobel-Platz, 22.12.-8.1., in der Regel täglich um 15 und 19 Uhr außer am 24.12. und am 1.1.; am 25.12. erst um 16 Uhr, Karten: (5 % Rabatt mit der RHEINPFALZ-Card), Zirkuskasse: 10-19 Uhr, Info: 0174 8098080, www.landauer-weihnachtscircus.de

Weihnachtszirkus auch in Ludwigshafen

In Ludwigshafen zählen die Funny Jumpers zu den Künstlern: „Sie begeistern mit einem wahren Feuerwerk an Sprüngen ... Als elastisch federnde Requisiten dienen dabei dick aufgeblasene Schläuche aus LKW-Reifen. Was aussieht wie übergroße ,Pfälzer Leberwürste‘, sorgt kombiniert mit akrobatischem Können für Action und Gaudi der besonderen Art“, heißt es erklärend. Für die Zuschauer biete die neue Sitztribüne mit Einzel-Schalensitzen mehr Sitzkomfort – auch darauf weisen Stephan Riedesel mit Familie und Team hin.

Ludwigshafener Weihnachtszirkus, 22.12.-2.1., Vorplatz Friedrich-Ebert-Halle, täglich in der Regel 16 und 19 Uhr, Heiligabend (24.12., Kinder haben hier laut Ankündigung freien Eintritt) um 11 Uhr, 2.1. um 16 Uhr, Karten: Telefon 0152 05765199 sowie, Info unter www.ludwigshafener-weihnachtscircus.de

Weitere Mangen in Kürze

Heidelberg: Weihnachtszirkus, 23.12.-8.1., Messplatz, Kirchheimer Weg, erste Vorstellung: Fr 23.12., 15 Uhr, eventim.de

Kaiserslautern: „Hallygally“, 22.12.-8.1. am Volkspark, Entersweiler Straße, in der Regel 16 Uhr, an Heiligabend nur 14 Uhr, am 1.1. nur 18 Uhr – mit Feuershow, Weihnachtsmann und mehr, Info: Telefon 0178 4572464, www.weihnachtscircus-kaiserslautern.de

Karlsruhe: 13. Karlsruher Weihnachtszirkus, 23.12.-8.1., Messplatz, Durlacher Allee 93, erste Vorstellung: Fr 23.12., 19.30 Uhr, Karten: reservix.de

Saarbrücken: 22.12.-8.1., Festplatz Saarterrassen (Burbach), www.weihnachtszirkus-saarbruecken.de

Trier: Weihnachtszirkus, bis 31.12., Messepark, www.ticket-regional.deleo