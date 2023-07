Der Vereinigung Pfälzer Winzergenossenschaften (VPW) gehören zehn Genossenschaften mit rund 2000 Winzern an. Eine davon ist die Weinland Wachtenburg in Wachenheim. Geschäfts- führer Albert Kallfelz über Geschichte und Perspektiven.

Werfen Sie für uns bitte einen Blick in die Vergangenheit ...

Schon unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern wussten: Gemeinsam lebt, arbeitet und genießt es sich besser. Seit der Gründung durch 53 Winzerfamilien im Jahr 1900 sind wir quasi ein großes Mehr-Familien-Weingut. Damals wie heute gilt der gleiche Gedanke: „Gemeinsam handeln-mehr erreichen.“ Unseren Gästen bieten wir seit Januar 2020 in unserer neuen Vinothek einen ansprechenden, modernen Ort, um in entspanntem Ambiente unser Sortiment zu verkosten. Großzügige Architektur, klares Design und hochwertige Materialien setzen unsere Produkte angemessen in Szene. Im Mittelpunkt steht der Wein mit seinem vollen Sinnesreichtum: Das Sehen, Riechen, Schmecken, Kosten und Vergleichen, verbunden mit einer fachkundigen Beratung. Ein Highlight ist natürlich die Theke mit der wohl längsten Fotowand der Weinstraße. Die Wachtenburg über dem Rebenmeer ist unser Wahrzeichen für die starke Verbindung zu unseren Weinen und der einzigartigen Region.

Gibt es Highlights, Ereignisse, Anekdoten?

Unsere Stammkunden werden bei einem gemeinsamen Abend in der Genossenschaft zu „Wachtenburg Winzer-Ritter“ ernannt. Der ein oder andere Stammkunde meldet sich am Telefon bei einer Bestellung auch stolz als „Wachtenburg Winzer-Ritter“. Bei der Veranstaltung im Kelterhaus kommen jährlich rund 250 Weinliebhaber, die eine Weinprobe genießen und die eine oder andere Kiste Wein kaufen.

Haben Sie ein Motto, Merkmal oder spezielles Motiv?

Wir leben, was wir lieben. Und: Eine starke Gemeinschaft kann mehr erreichen. Dieser Gedanke ist bis heute gültig. Das merkt man bei uns in Sachen Qualität, genauso wie am freundschaftlichen Miteinander von Winzern und Mitarbeitern. Die über Wachenheim thronende Wachtenburg ist Teil unseres Markenauftritts, auch in der Vinothek ist sie als zwölf Meter breite Fotowand allgegenwärtig. Wir wollen, dass die Kunden im übertragenen Sinne „die Burg mit nach Hause nehmen“.

Bitte beschreiben Sie das Wein-Sortiment.

Heute kultivieren 24 Winzerfamilien verschiedene Rebsorten in den besten Weinlagen rund um Wachenheim. Die verschiedenen Generationen gehen dabei Hand in Hand. Das Ergebnis sind typische Pfälzer Weine, die nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch faire Preise überzeugen. Zudem herrschen besonders für anspruchsvolle Rebsorten wie Riesling und Spätburgunder rund um Wachenheim ideale Voraussetzungen. Die Sommerhitze des Tages im ausgewogenen Wechsel mit der Kühle der Nächte und eine Jahrmillionen alte Bodenstruktur sorgen für ein einzigartiges Terroir. Es ist die natürliche Grundlage für eine Fülle an Aromen, Eleganz, Mineralität, Kraft und Körper unserer Weine. Wir bedienen Privatkunden, Gastronomie, Großhandel und exportieren außerdem in zahlreiche Länder. Die Top-Länder sind: Polen, Israel, Thailand, Schweden und Norwegen.

Wagen Sie für uns einen Blick in die Zukunft?

Wir legen großen Wert auf eine intakte Kulturlandschaft, denn unsere Heimat soll auch für nachfolgende Generationen liebens- und lebenswert sein. Doch nicht nur ein pfleglicher Umgang mit der Natur ist für unsere Zukunft entscheidend, sondern auch ein partnerschaftliches Miteinander zwischen unseren Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden. Denn all dies entscheidet darüber, wo genau wir in Zukunft stehen werden. Eine Genossenschaft ist grundsätzlich eine der nachhaltigsten Gesellschaftsformen. Auch in der Zukunft. Ökonomie und Ökologie zu einem erfolgreichen Modell zu verbinden wird die große Herausforderung sein.

Info:

Weinland Wachtenburg

Geschäftsführer: Albert Kallfelz

Mitglieder: 24 aktive Mitglieder

Anbaufläche: 335 Hektar

Jahresproduktion: 2,8 Millionen Flaschen

Schwerpunkte: Pfälzer Sortenvielfalt, Riesling, Weiß-, Grau- und Spätburgunder.

Internetauftritt: www.weinland-wachtenburg.de