Regisseur Guy Ritchie („Bube, Dame, König, grAS“, „The Gentlemen“) inszeniert in „Operation Fortune“ einen kurzweiligen, amüsanten Agententhriller, ohne große Überraschungen, für den er auch alte Bekannte mit ins Boot geholt hat.

Eine neue, hochgefährliche Waffentechnologie ist im Umlauf – und der Superspion Orson Fortune (Jason Statham) soll zusammen mit den Agenten Nathan Jasmine (Cary Elwes), Sarah Fidel (Aubrey Plaza) und JJ Davies (Rapper Bugzy Malone) verhindern, dass sie bei einem Verkauf in die falschen Hände gerät. Also nehmen sie den milliardenschweren Waffenhändler Greg Simmonds (Hugh Grant) in den Blick, der offenbar die Technologie kaufen will. Doch wie sollen sie nur an ihn rankommen?

Mission verläuft nicht nach Plan

Die Agenten wählen einen ungewöhnlichen Weg und rekrutieren Hollwood-Star Danny Francesco (Josh Hartnett), der widerwillig zustimmt, sich selbst zu spielen – und dabei in den engsten Kreis Simmonds’ zu rücken, der ein großer Fan des Filmstars ist. Die Taktik funktioniert, schon bald entwickelt sich zwischen den beiden eine Art Freundschaft. Doch dann verläuft die Mission nicht ganz nach Plan.

Jason Statham: Spion mit ernster Miene

Jason Statham, der für den Briten zum fünften Mal vor der Kamera steht, spielt den Spion mit ernster Miene, während dessen Agenten-Kollegen – darunter großartig wie immer: Aubrey Plaza – sowie Josh Hartnett für die Lacher im Kinosaal sorgen.

Ebenso begeistert Hugh Grant – auch er stand zuvor schon für Ritchie vor der Kamera – in seiner Rolle als schwerreicher Waffenhändler, die ihm offensichtlich Freude macht und mit der er gerne mal seinen Kollegen die Show stiehlt.

„Operation Fortune“, USA 2023, 114 Min., von Guy Ritchie, mit Jason Statham, Josh Hartnett, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Cary Elwes, FSK: 16