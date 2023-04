Es gibt sie immer wieder, die Wunder einer märchenhaften Karriere. Das passiert zwar nicht einfach so, es gehören Fleiß, Leidenschaft, zweifellos auch Musik im Blut und ein Quäntchen Glück dazu. Aber es kann klappen.

Was Alvaro Soler seit 2015 mit seiner Musik erlebt hat, kann man getrost eine Sensation nennen. Direkt von der Uni katapultierten seine Songs den spanisch-deutschen Musiker in die Charts in Europa, Lateinamerika und auf Bühnen in aller Welt. In vier Jahren gelang dem heute 32-Jährigen, der sieben Jahre in Tokio gelebt hat und sechs Sprachen spricht, ein Lauf, für den andere Jahrzehnte brauchen. Geboren wurde der sympathische Frauenschwarm 1991 als Sohn einer Spanierin und eines Deutschen in Barcelona. Musik begleite ihn schon seit seiner Jugend, entscheidend für seine Karriere sei das musikalische Zusammenspiel mit Jennifer Lopez gewesen, wie er im Interview erzählt.

Auch im Fernsehen erfolgreich

Auch im Fernsehen punktet Soler in erfolgreichen Formaten: Spätestens seit der Show „Sing meinen Song“ ist er auch hier einem breiten Publikum bekannt. Und er ist wieder als Coach bei „The Voice Kids“ zu sehen.

Sommertour in der Region

Jetzt kommt er mit seiner Sommertour live in Region. Neben seinen Chartstürmern „Sofia“, „La Cintura“ und „Magia“ wird er dort sicher auch mit seinem neuen Sommersong „Solo para ti“ begeistern. Sein Repertoire reicht vom melancholischen Liebeslied bis hin zu gut gelauntem Latin-Pop. Obwohl er fließend deutsch spricht, singt er am liebsten auf spanisch. Das passt auch einfach besser zu Sommer, Sonne und Gefühlen.

Alvaro Soler auf Sommertour 2023, Special Guest: Leony – Fr 21.7., 19 Uhr, Mainz, Zitadelle:; So 23.7. Karlsruhe, Das Fest, Günther-Klotz-Anlage, Tagesticket: regioactive.de; So 6.8., 19.30 Uhr, Schwetzingen, Schloss:; Do 31.8., 19 Uhr, Losheim am See, Strandbad, Tickets: eventim.de, 01806 570070