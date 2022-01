Sie sind ein gesundes Wurzelgemüse für den Winter, waren aber lange vom Speiseplan verschwunden. Inzwischen werden Pastinaken von immer mehr Genießern wiederentdeckt und wertgeschätzt.

Während man die eine – die Kartoffel nämlich – in vielerlei Variationen genussreich verspeist, sei es in der gekochten und gesalzenen Art, als Püree, Pommes frites oder Chips, ist die andere eine ganze Zeit lang in Vergessenheit geraten und findet nur langsam wieder den Weg auf die Teller der Verbraucher. Dabei war die Pastinake bis Mitte des 18. Jahrhunderts in Deutschland ein wichtiges Grundnahrungsmittel, was nicht zuletzt an ihrer geringen Krankheitsanfälligkeit gelegen hat.

Das auch als Germanwurzel bekannte Gemüse, das optisch leicht mit der Petersilienwurzel verwechselt werden kann – welche aber tatsächlich nach Petersilie schmeckt, im Gegensatz zur milden, nussigen und leicht süßlichen Pastinake – ist mittlerweile auf dem Vormarsch und kommt mit seinem Geschmack auch wieder in immer mehr Restaurants auf den Tisch.

Vielseitig einsetzbar

Dort begeistert es als Suppe, frittiert oder gebacken als Chip, im Zusammenspiel mit der Kartoffel auch als Püree, Ofengemüse oder roh. Daneben macht die Pastinake, die etwa zwischen Oktober und März Hauptsaison hat, mit vielen Kohlehydraten wie Zucker, Stärke und Pektin lange satt, sie enthält zudem ätherische Öle, die eine antibakterielle Wirkung haben. Zu den gesunden Inhaltsstoffen gehören ebenso nennenswerte Mengen der Vitamine B und C sowie Kalium, Calcium oder Phosphor. Pastinaken gelten als magenschonend, sollen das Abnehmen unterstützen und auch Babys mögen den Geschmack.

Tipps für Kauf und Lagerung

Beim Kauf sollte auf eine unversehrte Schale geachtet werden, die Oberfläche sollte glatt sein und keine Verletzungen aufweisen. Die kleineren gelten als die zarteren. Die Verarbeitung ist recht einfach, wie die der Karotte: gründlich waschen, schälen und die Enden kappen, dann kann die Pastinake weiterverarbeitet werden und wird sogar zu einem leckeren Eintopf, zu einer Paste, einem Kuchen, zu einem Gratin oder landet scheibchenweise als Belag auf der Pizza.

Bei der Lagerung mag es die Pastinake am liebsten kühl, dunkel und eher feucht. Auch im Gemüsefach kann sie so mehrere Tage haltbar bleiben, im Idealfall bis zu zwei Wochen etwa.

Zum Nachkochen: Rezepte mit Pastinaken

Pastinaken-Rahmsuppe

Zutaten für sechs Portionen:

500 g Pastinaken, 250 g mehlige Kartoffeln, 2 EL Butter oder Margarine, 80 ml Weißwein, 1 L Brühe, 375 g Sahne, 1 EL gehackte Petersilie

Zubereitung:

Die Pastinaken und Kartoffeln schälen. Von einer Pastinake etwa 18 dünne Scheibchen (für Deko) abhobeln. Den Rest der Pastinaken und die Kartoffeln in kleine Würfel schneiden und in einem Topf in Butter/Margarine andünsten. Dann mit Weißwein ablöschen und diesen einkochen lassen, mit Brühe aufgießen, würzen und etwa 15 Minuten mit Deckel köcheln lassen. Währenddessen in einer Pfanne die Butter schmelzen und die Pastinakenscheibchen darin langsam ganz knusprig braun braten. Anschließend warm halten. 75 g Sahne steif schlagen. Dann mit dem Pürierstab die Suppe fein pürieren und dabei 300 g Sahne untermixen und nochmals abschmecken. In Teller schöpfen und mit einem Klecks geschlagener Sahne, den gebratenen Pastinakenscheibchen und der gehackten Petersilie servieren.

Kartoffel-Pastinaken-Gratin

Zutaten für sechs Portionen:

1 kg festkochende Kartoffeln, 2 Pastinaken, 250 ml Sahne, 250 ml Milch, 1 Prise Muskat, 1 Prise Salz, 100 g Käse (alter Gouda),

100 g Parmesan oder Grana Padano, etwas Butter

Zubereitung:

Die Kartoffeln und Pastinaken schälen und in etwa zwei bis drei Millimeter breite Streifen schneiden. Milch und Sahne in einem Topf erhitzen und mit Muskat und Salz kräftig würzen. Es darf ruhig etwas salziger sein, die Kartoffeln nehmen eine Menge Salz auf. Die geschnittenen Kartoffeln und Pastinaken mit in den Topf geben und etwa fünf Minuten kochen. Die Kartoffeln sollten noch leicht fest sein. Dann alles in eine gebutterte Auflaufform füllen und mit dem geriebenen Käse bestreuen. Nach 15 Minuten im Ofen bei 240 Grad Ober-/Unterhitze ist der Gratin fertig.

Quelle: chefkoch.de