Was in den Alpen mit gerösteten Brotwürfeln begonnen hat, die am Tisch in einen Topf mit geschmolzenem Käse getaucht wurden, hat seither unzählige Varianten hervorgebracht. Der Fantasie sind schier keine Grenzen gesetzt. Ein paar Anregungen.

Käse-Fondue:

Fangen wir beim Klassiker an. Für das Schweizer Käse-Fondue braucht man 200 Gramm Baguette oder Weißbrot in mundgerechten Würfeln mit Kruste pro Nase