Von vielen Genießern wird die Rotweinwanderung rund um Freinsheim in der kalten Jahreszeit sicherlich schon heiß ersehnt. Jetzt offerieren Winzer und Gastronomen an 13 Genussstationen rund um das Städtchen wieder Speis und Trank.

Am Stand von Weingut Kirchner & Catering Christian Speeter werden Rotweingulasch vom Pfälzer Landrind mit Donnersberger Bauernbrot, Graupen-Gemüse-Eintopf, „Speeter Burger“ vom Pfälzer Weiderind und Spießbraten vom Grill sowie lauwarmes Schokoküchlein mit Sauerkirschen serviert. Das Weingut Kreuzhof hat zusammen mit Planwagenfahrten Herbel neben Kartoffelsuppe und Dampfnudeln, Käsespieße, Bratwurst, Saumagenburger und Reibekuchen im Angebot. Hirschragout und Wildbratwurst sowie Wildsaumagen und Wildburger steuern das Hotel Altstadthof und Weinkeller Schick bei, Kartoffelsuppe, Saumagen, Bratwurst, Germanenspieß sowie süße und herzhafte Crêpevariationen das Wein- und Feriengut „Altes Landhaus“ mit Unterstützung der Crêperie Nitsche und „Peter’s Germanenspieß“.

Nicht nur Saumagen und Schweinemett

Der Winzerhof Pirmann lädt zum Imbiss mit Bratwurst, Saumagen und Schweinemett im Brötchen, das Weingut Langenwalter-Gauglitz und das „Spielzeughaus Museum und Café“ sind unter anderem mit Spießbraten und Rieslingschinken sowie Kaffee und Rotweinkuchen mit von der Partie. Auch das Weingut Krebs hat Leckeres fürs leibliche Wohl zu bieten, darunter Kartoffel-Pilzrahmsuppe, Käseknöpfle und gefüllte Grumbeere.

Mit Pizza-Spezialitäten wartet man am Stand des Weinguts Reibold auf. Erbsen- und Gulaschsuppe, hausgemachtes Hirschgulasch, Feuerlachs mit Honig-Senf-Dill-Sauce im Brötchen, hausgebackener Rotweinkuchen sowie Dornfelder-Muffins kommen vom Hotel Weingut Restaurant Weisbrod und „Ondi’s Feuerlachs“. Mit allerhand Leckerbissen, darunter Tafelspitz, Spaghetti mit Garnelen und Spinatknödel sind das Weingut Kassner-Simon & „Cater Keller“ dabei.

Frische Austern und Entenleber-Praline

Erlesenes wie frische Austern „Fine de Claire“ und Entenleber-Praline mit Brioche und Rosinen in Armagnac kredenzt das Wein- und Sektgut Kissel mit Faber Catering. Nicht zuletzt verwöhnen das Weingut Osswald-Gaul mit Rote-Linsen-Curry-Suppe mit gebratenen Garnelen, Winzersteak mit Burgunderzwiebeln im Brötchen und Wildschweinbratwurst und der Winzerhof Rehg mit hausgemachter Kastanien- und feuriger Gulaschsuppe, Currywurst und Champignon-Zwiebelpfanne die Rotweinwanderer.

Jeder kann auf eigene Faust losziehen. Im Anschluss an die Eröffnung am Fr 18 Uhr durch die Freinsheimer Weinprinzessin wird aber auch zu einer gemeinsamen Fackelwanderung geladen. Und wem wandern nicht sportlich genug ist, der kann sich für den „Volkslauf um den Oschelskopf“ am So 9.30 Uhr anmelden (www.br-timing.de).

Rotweinwanderung in Freinsheim, 20.-22.1.; Standöffnungszeiten: Fr 18-22 Uhr, Sa 11.30-18 Uhr, So 11.30-18 Uhr; Informationen beim Verkehrsverein der Stadt Freinsheim im Historischen Rathaus, Hauptstr. 2, info@verkehrsverein-freinsheim.de und auf www.stadt-freinsheim.de