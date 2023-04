Für einen Weltrekordversuch zum Tag des Biers am Sonntag, 23. April geht zum Mega-Tasting nach Karlsruhe. Und ach über den Aktionstag hinaus steht Bier allerorten im Blickpunkt, etwa in Homburg und nicht zuletzt in der Pfalz. Veranstaltungstipps:

Biertasting-Weltrekordversuch in Karlsruhe

Die Brauerei Moninger, der Club „Die Stadtmitte“ und die baden-württembergische Bierkönigin Irina Hansmann laden zum Weltrekordversuch im Biertasting: Am So 23.4. gilt es, in der Karlsruher „Stadtmitte“ den Rekordhalter Moritz Brauerei aus Barcelona mit 1243 Teilnehmern zu toppen. Um die Teilnehmerzahl verlässlich zu registrieren, gibt es Tickets für 9,25 Euro, in denen drei Mal 0,33 Liter Bier, ein Verkostungsglas, ein Flaschenöffner und eine Laugenstange enthalten sind (www.moninger.de/veranstaltungen). Ab 13.30 Uhr wird ein Rahmenprogramm geboten, das in eine „Biertasting After Party“ übergeht, die bis in die Abendstunden gefeiert wird.

Bierbörse in Speyer

Über 200 Biersorten aus aller Welt stehen von 23. bis 25. Juni an 30 Ständen im Speyerer Domgarten zum Verkosten bereit. Der Eintritt ist frei. Wer sich ein Probierglas für 2,50 Euro kauft, kann es für 1,50 Euro befüllen lassen und so möglichst viele der teils ausgefallenen Biersorten verkosten. Die Biere werden aber auch in 0,3 oder 0,5 Liter-Gläsern angeboten. An allen drei Tagen sorgen Bands für Partylaune. Offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich ist am Fr 23.6., 19 Uhr, die Bierstände sind bereits ab 15 Uhr geöffnet. Die Bierbörse kommt im Sommer auch nach Mainz und Karlsruhe. Info: www.bierbörse.com

Braunacht in Homburg und Kaiserslautern

In Homburg wird am Sa 29.4. „Braunacht“ gefeiert. Zum Probieren gibt es schon ab 16 Uhr, dann ist offizieller Fassbieranstich auf dem Historischen Marktplatz, drei eigens für den Anlass gebraute Biere der Karlsberg-Brauerei. Ein „Leichtes Helles“, ein „Belgisches Witbier“ und ein „Dunkles Kellerbier“, die es sonst nicht zu kaufen gibt, können auf dem Marktplatz, in der Alten Schlosserei der Karlsberg-Brauerei und in der Gastronomie verkostet werden. Die Besucher küren ihr Lieblingsbier und erleben ein vielfältiges Programm rund um das Thema Bier sowie handgemachte Musik. Die Braunacht kommt erstmals auch in die Pfalz, nämlich nach Kaiserslautern (Sa 3.6.). Informationen: www.karlsberg.de

Bierführung und Bierwanderung in Homburg

Unter dem Motto „Die Bierstadt Homburg – gestern und heute“ steht eine Gästeführung inklusive eines frischen Biers vom Fass: Fr 12.5., 18-20 Uhr, Treffpunkt: Treppenaufgang zum Brauhaus, Anmeldung: vhs@homburg.de, touristik@homburg.de. Spontan können Bierfans sich am Do 18.5. ab 10 Uhr auf die Homburger Bierwanderung machen. Start ist auf dem Historischen Marktplatz. Für den Weg zum Sportplatz der Union Homburg ist zwar etwas Kondition erforderlich, doch unterwegs versprechen Stationen mit Bier-Spezialitäten und Speisen Stärkung – und musikalische Unterhaltung. Ein Shuttle pendelt ab und zum Hauptbahnhof. Info: bierwanderung.homburg.de

Kleine Bierkunde

In Deutschland sind verschiedenen Quellen zufolge die Biergattungen über die Bierverordnung nach ihrem Stammwürzegehalt in vier Gruppen unterteilt: Bier mit unter 7 Prozent Stammwürze, Schankbier (7 bis unter 11 Prozent), Vollbier (11 bis unter 16 Prozent) und Starkbier (ab 16 Prozent). Nach Art der verwendeten Hefe (Bierart) wird zwischen obergärigen (etwa Altbier oder Kölsch) und untergärigen Bieren (etwa Pils oder Helles) unterschieden. Daneben gibt es spontangärige Biere (etwa Lambic oder Geuze). Biersorten erhalten ihre Bezeichnung nach Merkmalen wie dem verwendeten Getreide (Weizenbier), Bierfarbe (Helles, Dunkel-, Rotbier), Herkunft (Kölsch, Berliner Weisse), Geschmack (Süßbier, Rauchbier) oder Brauverfahren (Steinbier, Altbier). Als Craftbeer oder Craftbier werden handwerklich gebraute Biere bezeichnet, die sich unter anderem durch eigens komponierte Mischungen verschiedener Hopfensorten und damit durch individuelle Geschmacksrichtungen auszeichnen.

Laut wir-hier.de gibt es in Rheinland-Pfalz mehr als 70 Brauereien, die Anbaufläche von Braugerste sei damit größer als die Rebfläche.