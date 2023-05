Es heißt, der Ton macht die Musik. Auf Michael Köhlmeiers Roman „Frankie“ trifft das ganz besonders zu. Wie der 73-jährige Österreicher einen 14-jährigen in dessen eigenen Worten erzählen, in kurzen, suchenden und oft entlarvenden Sätzen nah an der gesprochenen Sprache Pointen funkeln lässt, das gibt diesem Buch seinen ganz eigenen Klang. Dem man aber nicht auf den Leim gehen sollte.

Köstliche Dialoge, geschliffene Charaktere

Denn der Witz im Aufeinandertreffen Frankies mit seinem frisch aus 18 Jahren Haft entlassenen Opa Ferdinand ist ein höchst doppelbödiger. Zunächst schlagen die Funken, wenn die schroffe Knastmoral, die Schlauheit und die unbeirrbaren Überlebensinstinkte des 71-jährigen Ferdinand die braven, angelernten Moralsätze Frankies, der bislang bei seiner alleinerziehenden Mutter in heimeliger, beschützter Zweisamkeit aufwächst, auf harte Proben stellen. Der Alte erweist sich als schillernder Despot, mal kumpelhaft, mal gewalttätig, einer, der seinen eigenen Gesetzen folgt, dessen Dämonie aber auf ihre Art zu faszinieren vermag. Köstliche Dialoge gelingen Köhlmeier da im Aufgalopp seiner Figuren, auch geschliffene Charakterbilder, die das Lesen zum reinen Vergnügen machen.

Doch ist Frankies moralische Schutzhaut nur ein dünner Firnis, unter dem die Reize des Verbotenen, von Abenteuer und Unabhängigkeit ihre Sogwirkung unaufhaltsam entfalten und Frankie gegen seine Überzeugungen durch die Geschichte steuern. Klammheimlich übernimmt Ferdinands Instinktlogik, dass das Leben sich von selbst vollzieht und die Vernunft mit ihrem „Warum“ immer nur nachträglich verlogene Rechenschaft einfordert, die Regie im Geschehen. Zumal, als auch noch eine Pistole ins Spiel kommt. Von den sechs Patronen im Magazin werden am Ende vier abgefeuert sein ...

Roadtrip Richtung Abgrund

Köhlmeiers Roman, der da zwei Welten heftig aufeinanderkrachen lässt, hat mit „Frankie“ einen Roman über das Erwachsenwerden geschrieben und die Falltüren auf dem Weg, der einen Frankie zum Frank werden lässt. Um die Fehlbarkeit geht es, um die Gefährdung an diesem Scharnier zwischen Kindheit und Erwachsensein in Anbetracht der Faszination der Abwege und der Lockungen von Freiheit, die in alle denkbaren Richtungen ziehen.

Am Ende wird Frank, inzwischen mächtig schuldbeladen, dort ansetzen, wo sein Opa aufgehört hat. „Und bin davon“, heißt es zum Schluss, nachdem der Roman zuletzt zum Roadmovie geworden ist und Frankie auf dem Weg zum Frank auf abgründige Gleise gesetzt hat. Und der heitere Ton, mit dem Köhlmeier bis dahin so virtuos gespielt hat, erweist sich als Täuschung. Ein literarisches Bravourstück, so unterhaltsam wie hintergründig.