Mit fünf Weinständen auf dem Rathausplatz fing 1973 alles an. Heute sorgen mehr als 100 Beschicker für das große Angebot auf dem Strohhutfest in Frankenthal. Auch 2023 wird eine Miss Strohhut gewählt. Das Fest wird an Fronleichnam eröffnet.

Es war 1973, als der Strohhut in sommerlich beschwingter Heiterkeit zum Symbol des Festes wurde. Auch wenn die erste Ausgabe des beliebten Straßenfestes vor 50 Jahren stattfand: Der runde Geburtstag kann aufgrund von zwischenzeitlichen Absagen des Festes erst 2025 zelebriert werden. Doch das tut der 48. Ausgabe keinen Abbruch, denn auch sie verspricht jede Menge Musik, Spaß, eine neue Miss und vor allem viele Strohhüte.

Hauptbühne auf dem Rathausplatz

Eröffnet wird das Fest an Fronleichnam (Do 8.6., ab 14 Uhr), unter anderem mit der Vorstellung der neuen Miss Strohhut. Ab 19.30 Uhr stimmen The Takanaka Club Band (2021 als „Beste Cover/ Revivalband“ ausgezeichnet) mit ihrem Konzert auf der RPR1-Hauptbühne auf dem Rathausplatz auf den Feiermarathon ein. Danach folgen in den kommenden drei Tagen auf den fünf im Innenstadtbereich verteilten Bühnen rund 50 Bands aller musikalischen Genres. Bis am Sonntagabend High Voltage ab 19 Uhr den Abschluss des Festes einleitet. „Tschüss Strohhutfest“ heißt es dann im wahrsten Sinne des Wortes für das Publikum – aber auch für die bestens bekannte AC/DC-Coverband, die ihr Abschiedskonzert für den Winter angekündigt hat. Und auch auf eine weitere Kultband muss – zumindest vorläufig – verzichtet werden. Die Schorle-Rocker Grabowsky, die wie keine andere Band den Geist des Strohhutfests verkörpert, geprägt und gelebt haben, machen nach 20 Jahren nun erst einmal Schluss.

Kinderstrohhutfest mit Spiel und Spaß

Neben den vielen musikalischen Leckerbissen halten zudem mehr als 100 Zelte, Essens- und Getränkestände das passende Angebot für jedes Alter und jeden Geschmack bereit. Auch für die kleinsten Strohhutfestbesucher ist bestens gesorgt: Das Kinderstrohhutfest in der Schlossergasse bietet an allen Tagen von 14 bis 18 Uhr mit Kinderschminken, Zirkusvorführungen, Tanzdarbietungen oder Lagerfeuerromantik jede Menge Spiel und Spaß.

Info:

Strohhutfest Frankenthal: 8.-11.6., Do 11-24 Uhr, Fr/Sa 10-24 Uhr, So 11-21 Uhr; alle Infos zum Programm: www.frankenthal.de/strohhutfest