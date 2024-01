Volker Rosin hat 2023 auch in der Pfalz, bei einem Open-Air-Konzert in Zweibrücken, viel Applaus eingeheimst. Im Februar wird es beim Hallenkonzert in Kusel richtig fetzig. Der beliebte Künstler bringt neue Songs mit.

Der beliebte Musiker, der schon seit 43 Jahren für Kinder auf der Bühne steht, hat für sein Album „Das Disco Krokodil“ 15 neue Songs geschrieben, allesamt wieder eingängige und fröhliche Tanzhits. Darüber hinaus vermitteln sie aber auch starke Inhalte und werben für Toleranz. Der Titelsong des 37.(!) Albums macht dem Begriff „Disco“ alle Ehre: Er ist mit Anklängen von Chic, Sister Sledge, David Bowie oder den Bee Gees „total Retro“, wie er selbst sagt. Zum Auftritt in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel am Do 22.2., 16.30 Uhr, bringt Rosin außerdem „Die Kuh Mathilde“ zur Melodie von „La Cucaracha“ auf den Tanzboden. Auch „Der kleine Puma tanzt“ nach brasilianischen Rhythmen. Ab 6 Jahren. Karten: 06381 424-496, ticket-regional.de, reservix.de