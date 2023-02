Drei sehr verschiedene Ausdruckswelten führt der Kunstverein Germersheim in seiner Ausstellung „Schichtung – Drei“ in den Räumen des Zeughauses zusammen. Holger Fitterer, Ulrich Wolff und Dieter Zurnieden gehen auch in den Techniken sehr eigene Wege.

Auf malerischen Pfaden durch die Abstraktion ist der Karlsruher Holger Fitterer unterwegs. Großformatige, breite Pinselstriche, die klare Strukturen bis hin zur Ahnung von Gegenständlichem erzeugen, sind sein Markenzeichen – ebenso das feine Gespür für stimmige, einnehmende Farbigkeit und die Blickführung durch eine klug durchdachte Komposition und Strichführung. „Das Endresultat sind Werke, die eine große Ruhe und Kraft ausstrahlen“, so der Kunstverein in seiner Ankündigung der Ausstellung.

Sehr viel näher ans Gegenständliche, insbesondere an Landschaften und ihre Elemente, führen die Fotoradierungen Ulrich J. Wolffs mit Wald-, Feld- und Wassermotiven, die durch viele künstlerische und digitale Bearbeitungsprozesse schnell aus der vertrauten Lebensrealität heraustreten. Wolff spiele „virtuos mit den mehrfach entfremdeten architektonisch gestalteten Räumen“, lasse die ungreifbaren Zwischenräume „im Wechsel von Davor und Dahinter, von Sichtbarem und Erahntem atmen“, wie der Verein zu diesem Künstler wissen lässt.

Dieter Zurnieden greift wiederum auf den Holzschnitt als eine der ältesten Drucktechniken zurück. Häufig sind Fotos vorgefundener Realität Ausgangspunkte, die dann digital verfremdet, reduziert, zersplittert werden, so dass dem Motiv ein besonderer ästhetischer Wert mitgegeben wird.

Info:

»Schichtung – Drei«, Kunstverein Germersheim, Zeughaus; 4.3-2.4; Sa 15-18, So 14-18 Uhr; Vernissage: Sa 4.3., 17 Uhr; Finissage: So 2.4. 14 Uhr mit Kunst-Café & Künstlergesprächen