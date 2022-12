Gemütlich bummeln, naschen und sich dabei unterhalten lassen: Noch bis 23. Dezember lädt der Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt rund um die Stiftskirche und auf dem Schillerplatz zum entspannten Verweilen in gemütlicher Atmosphäre ein.

Jeder, der sich eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen möchte, ist hier genau richtig. Der Weihnachtsmarkt bietet Gemütlichkeit und Gastfreundschaft in weihnachtlicher Atmosphäre – und natürlich auch jede Menge Leckereien vom Grill oder Süßes wie gebrannte Mandeln. Auch zum Shoppen gibt es viele Gelegenheiten: Ob traditionelles Kunsthandwerk, feiner Christbaumschmuck oder feine Weihnachtsschmankerl, auf dem Lautrer Weihnachtsmarkt ist für jeden Geschmack das Passende dabei. Für Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und jeder Menge Musik.

Verlängerung zwischen den Jahren

Auch nach dem Weihnachtsmarkt ist noch nicht Schluss mit dem gemütlichen Beisammensein: Denn vom 27. Dezember bis 30. Dezember lädt dann der Silvestermarkt auf dem Veranstaltungsgelände des Weihnachtsmarktes alle Besucherinnen und Besucher ein, dem Jahreswechsel in gemütlicher Runde entgegenzufiebern.

Kunsthandwerk im Edith-Stein-Haus

Mitten in der Altstadt findet zudem im Edith-Stein-Haus zum 30. Mal ein Weihnachtsmarkt mit ausschließlich handgefertigten Arbeiten statt. Noch bis 4. Dezember wird das vielfältige Angebot kreativer Kunsthandwerker wieder viele Besucher und Besucherinnen in die Engelsgasse 1 locken. In der Cafeteria warten zudem etwa Zimtwaffeln, selbst gebackene Kuchen und Snacks, und täglich wird ein warmes Mittagessen angeboten.

Kulturmarkt in der Fruchthalle

Außerdem hat in der Fruchthalle zum 40. Mal der Kulturmarkt seine Tore geöffnet. Hier finden die Besucher noch bis 18. Dezember mehr als 70 Ausstellende – teils wechselnd – mit zahlreichen Variationen von Kunsthandwerk. Dabei können sich die Besucher gemütliche Stunden bei Kaffee und Kuchen sowie einem musikalischen Rahmenprogramm machen.

Weihnachtsbäckerei auf dem Stiftsplatz

Neben den Märkten hat die Stadt Kaiserslautern im Advent aber noch viel mehr zu bieten. So hat etwa die Weihnachtsbäckerei noch bis 18. Dezember geöffnet. Die kleinen Bäckerinnen und Bäcker dürfen in der Backstube auf dem Stiftsplatz ihre eigenen Plätzchen backen und ganz nach ihrer Vorstellung bunt verzieren – und das kostenfrei. Am Wochenende sind alle Kinder ohne Voranmeldung eingeladen: samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr.

Gewinnspiel mit QR-Codes

Ab dem 1. Dezember schmücken zudem Botschaften die Stadt, bei denen es auch etwas zu gewinnen gibt. Im gesamten Innenstadtbereich werden zuvor 24 weihnachtlich geschmückte Bäume mit einem QR-Code versehen, die dann wie bei einem Adventskalender zum jeweiligen Tag freigeschaltet werden und mit dem Smartphone gescannt oder auf der Webseite der Stadt abgerufen werden können.

Hinter dem Code verbirgt sich jeweils eine vorweihnachtliche Überraschungsbotschaft, und an verschiedenen Aktionstagen sind auch Preise zu gewinnen: Ein in der Botschaft genanntes Lösungswort muss dann an die E-Mail-Adresse weihnachten@kaiserslautern.de übermittelt werden, der jeweilige Tagespreis wird am Aktionstag unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost.

Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt, noch bis Fr 23.12., Silvestermarkt, Di bis Fr 27. bis 30.12., Öffnungszeiten jeweils Mo bis Sa: 10 bis 22 Uhr, So 13 bis 22 Uhr, weitere Infos: kaiserslautern.de