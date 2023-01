Fanatismus, Paranoia und Lügen – wie explosiv diese Mischung ist, zeigt das Schauspiel „Hexenjagd“ von Arthur Miller (1915–2005) auf besonders eindrückliche Weise. Denn was in Salem passiert, ist schauderhaft und kostet einige Leben.

Das kleine, puritanische Städtchen Salem ist in hellem Aufruhr: Einige Mädchen wurden dabei erwischt, wie sie im Wald ein okkultes Ritual durchführten. Aus Angst vor der Bestrafung beschuldigen die Mädchen nach und nach verschiedene Gemeindemitglieder: Diese seien mit dem Teufel im Bunde und hätten sie zu dem Ritual getrieben.

Wilde Anschuldigungen

Ein Gericht wird einberufen, das die Geschehnisse aufarbeiten soll. Doch obwohl es vereinzelt auch Zweifel an den Aussagen der Mädchen gibt, werden deren Anschuldigungen immer wilder – bis sogar einige Menschen deswegen sterben müssen.

Basierend auf wahren Begebenheiten

Das Stück (Originaltitel: „The Crucible“) spielt zwar im 17. Jahrhundert; es basiert auf wahren Begebenheiten, für die Salem auch heute noch bekannt ist. Miller macht in seinem Werk aber auch die Parallelen zur McCarthy-Ära in den 1950er-Jahren überdeutlich, in der das Stück entstand und die von antikommunistischer Paranoia und Verschwörungstheorien geprägt war. Und auch heute noch hat das Werk nichts von seiner Aktualität verloren, wie ein Blick auf zahlreiche Autokraten aber auch Demokratien rund um den Globus zeigt, die eigentlich längst etablierte Rechte zunehmend wieder außer Kraft setzen.

In der Inszenierung von Volkmar Kamm für das Euro-Studio Landgraf spielen unter anderem Wolfgang Seidenberg und Carsten Klemm die Hauptrollen.

„Hexenjagd“ – Do 19.1., 20 Uhr, Worms, Das Wormser; Sa 21.1., 20 Uhr, Idar-Oberstein, Stadttheater; Do 26.1., 19.30 Uhr, St. Wendel, Saalbau; Karten jeweils: ticket-regional.de; Sa 28.1., 20 Uhr, Weinheim, Stadthalle, Karten: reservix.de