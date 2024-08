Und das nicht nur beim Verjus, sondern auch bei den alkoholfreien Seccos und Weinen wie „Free Willi“ und „Free Mary“. Bei Barbara Roth steht die Nachhaltigkeit ganz weit oben. Das hat mehrere Gründe. Denn die biologisch bewirtschafteten Weinberge und die Zukunftsrebsorten eignen sich auch für die Herstellung von Verjus und die alkoholfreien Weine. Dabei ist Verjus nicht nur ein alkoholfreies Getränk, das als Essigalternative dient. Auch als aromatisches Sommergetränk sorgt es für eine tolle Erfrischung. Dazu setzt der Wilhelmshof fast nur auf den Endverbraucher im eigenen Land. Auch das ist eine Strategie der Nachhaltigkeit. „Unseren Markt sehen wir in der Region und in Deutschland, aber nicht im Ausland, denn das widerspricht unserer Philosophie“, sagt Roth – und lädt zu einem Glas prickelnden Verjus ein.

„Es ist in Deutschland noch relativ unbekannt und daher ein Nischenprodukt, aber eine tolle Ergänzung zu unseren alkoholfreien Produkten“, erzählt Barbara Roth. Die sympathische Winzerin, die seit 2010 mit ihrem Ehemann das Sekt- und Weingut von ihren Eltern übernahm, gilt als Pionierin im pfälzischen Weinbau. Es gibt kaum ein Zukunftsthema, das die engagierte Winzerin nicht anpackt. Ökologie und Nachhaltigkeit sind ihr Steckenpferd. So sieht die 46-jährige Önologin einen deutlichen Trend zu den alkoholfreien Erzeugnissen. Eines davon ist eben Verjus.

Verjus ist der Saft grüner, erbsengroßer, harter, noch nicht ganz reifer Trauben, geerntet vor der Fruchtzuckereinlagerung. Verjus hat eine lange Tradition in Mitteleuropa und wurde bereits von den Römern verwendet. Die Römer nannten ihn agresta und säuerten damit Fisch und Fleisch. In Mesopotamien ist Verjus vermutlich schon viel früher bekannt gewesen. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war er in Europa als Säuerungs- und Würzmittel weit verbreitet. Um den Verjus haltbar zu machen, wird er nach der Pressung erhitzt (pasteurisiert), filtriert und in Flaschen abgefüllt. Die noch nicht ausgereiften Trauben werden vor dem Reifeprozess, somit vor der eigentlichen Weinernte, von Hand gelesen und enthalten dadurch noch reichlich Säure, was den herb-sauren Geschmack erzeugt.

Während die meisten Winzer der Weinlese noch entgegenfiebern und auf beste Witterungsbedingungen für vielversprechende Ergebnisse hoffen, hat beim Sekt- und Weingut Wilhelmshof die Lese bereits im Juli begonnen. Im Gegensatz zu manchen Kollegen, die die „grüne Lese“ in den Wochen zuvor durchgeführt haben, geht es hier nicht um die Ertragsreduzierung und damit Qualitätssteigerung für die Lese in den kommenden Wochen und Tagen. Die Weinbau Diplom-Ingenieure (FH) Barbara Roth und Thorsten Ochocki haben Verjus geerntet. Die beiden gehören pfalzweit zu den wenigen Winzern, die sich neben Wein und Sekt auch dem Ausbau von Verjus widmen.

