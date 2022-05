Er gehört zu den erfolgreichen Audioformaten in Deutschland: der Podcast „Verbrechen von nebenan“ von Philipp Fleiter. Seit drei Jahren erzählt der Journalist und Moderator von echten Kriminalfällen. Das tut er jetzt auch live auf der Bühne.

True-Crime-Podcast-Formate wie „ZEIT Verbrechen“, „Mordlust“ oder „Stern Crime“ erfreuen sich seit einigen Jahren stetig wachsender Beliebtheit. Neu ist die Begeisterung für Krimis dabei keineswegs, immerhin gehört der „Tatort“ seit Jahrzehnten fest zum Sonntagabend der Deutschen. Und auch Kriminalromane landen zuverlässig auf den Bestsellerlisten. Das Besondere an True Crime-Formaten allerdings ist: Sie handeln von echten Verbrechen, von Mord, Totschlag, Entführung, Vergewaltigung ... – und man lauscht gespannt den Stimmen, ohne von Bildern und anderem abgelenkt zu werden.

Zu den erfolgreichen Audioformaten in Deutschland gehört der Podcast „Verbrechen von nebenan“ von Philipp Fleiter. Seit drei Jahren erzählt der Journalist und Moderator von echten Kriminalfällen, vorwiegend aus Ostwestfalen. Dabei geht es etwa um den Fall des Zorro-Bankräubers, der in elf Jahren 13 Banken überfiel, um eine Rentner-Bande, die ihren Steuerberater entführte, um Sophie, die von einem unheimlichen Schatten verfolgt wird, die nette Nachbarin, die angeblich im Urlaub ist, in Wirklichkeit aber einbetoniert unter der Garage liegt, oder auch um den „Al Capone der Pfalz“, die Geschichte des Bernhard Kimmel.

„Verbrechen von nebenan“ – True-Crime-Live-Podcast mit Philipp Fleiter: Di 17.5., Mannheim, Capitol, 0621 3367333; Do 19.5., Wörth, Festhalle, 0721 23000; Mo 23.5., Saarbrücken, Congresshalle, 0681 4180181; alle 20 Uhr