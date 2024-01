Foodblogger Alexander Flohr („Hier kocht Alex“) schwört ebenso darauf wie Gesundheitspapst und Autor Rüdiger Dahlke. Sie leben vegan. Auf Genuss müssen sie trotzdem nicht verzichten, ebenso wenig wie Vegetarier. Tipps und Rezepte:

Der Umstellung auf eine vegane Ernährung verdanke er sein zweites Leben, sagt der Ernährungsberater Alexander Flohr, der zuvor als selbstständiger Straßenbauarbeiter 135 Kilo auf die Waage gebracht und an einer schmerzhaften multiplen Entzündung des Bewegungsapparats, hohem Blutdruck und beginnendem Diabetes gelitten hatte. Inzwischen hat er Idealgewicht, fühlt sich topfit und erfreut seine Follower mit immer neuen veganen Rezeptideen. Den veganen Weg „raus aus Übergewicht, Schmerzen und Entzündungen“ schildert er in seinem neuen Buch „Vegan Body Reset“.

Nur auf eine vegane Ernährung umzustellen, reicht natürlich für diesen Erfolg zunächst nicht aus. Vielmehr gilt es, sich 30 Tage lang streng an eine Liste gesunder und kohlehydratarmer Lebensmittelgruppen zu halten, darunter Hülsenfrüchte, Gemüse, Nüsse und Samen sowie Vollkornprodukte und vegane Milchprodukte. Auch nach dieser Zeit warnt Flohr vor der „Fertigfutterfalle“: Auch vegane Fertiggerichte können demnach viel Zucker und Fett enthalten und somit zu Übergewicht führen. Der Ernährungsexperte rät daher zum Kochen möglichst frischer, unbearbeiteter Produkte.

In seinem Buch sorgt er auch für Motivation, gibt Durchhaltetipps und Wochenpläne mit auf den Weg. Familientaugliche Rezepte, die Flohr entwickelt hat, finden sich in dem Buch ebenfalls – vom Frühstück bis zum „Pausenkracher mit Schokolade“.

Vegetarisch kochen auf Spitzenniveau

Wer sich fortan vielleicht nicht vegan, aber zumindest vegetarisch ernähren möchte, sollte auch einmal einen Blick in Thomas Henrichs „School of Taste Veggie“ werfen. Der Finalist der TV-Sendung „The Taste“ im Jahr 2019 gibt darin seine Geheimnisse einer guten vegetarischen Küche preis, zum Beispiel, dass zum „perfekten Teller“ verschiedene Texturen gehören und auch die Form des Präsentierens für den Geschmack eine Rolle spielt. „Bestimmte Formen werden mit bestimmten Texturen, Aromen und Geschmacksdefinitionen verbunden“, weiß Henrichs. „In einem Kreis angerichtetes Püree wird noch weicher schmecken, ein Knusperelement mit einer spitzen, wilden Form noch knuspriger.“

Weil die Theorie doch recht trocken ist, wenngleich der Autor in die Tiefe geht und wirklich – wie im Titel versprochen – Schritt für Schritt zu „wahren Geschmackserlebnissen“ führt, verrät er zudem noch 50 Rezepte zum Nachkochen, an denen der angehende Hobby-Spitzenkoch sich selbst ausprobieren kann. Jedes ist wiederum mit einer passenden Lektion verbunden. So erklärt er etwa, worauf es beim Würzen eines Linsencurrys ankommt, dem Grapefruitstücke das gewisse Etwas verleihen.

Vegan: Blumenkohlbuletten auf Sauerkraut von Alexander Flohr

Zutaten für 2 Portionen

30 g geschrotete Leinsamen, ½ kleinerer Blumenkohl, 2 Zwiebeln, 100 g Kichererbsenmehl, 2 EL Hefeflocken, ½ TL Salz, 1 ½ EL Olivenöl, 3 EL Senf, ½ kleine Birne, 300 g Sauerkraut, 1 Lorbeerblatt, Rauchsalz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 3-4 Stängel glatte Petersilie

Mit Fitnessfaktor: Blumenkohlbuletten. | Foto: Hubertus Schüler

Zubereitung:

Leinsamen mit 4 EL Wasser beträufeln, 20 Minuten quellen lassen. Inzwischen Zwiebel und Birne klein würfeln, mit Sauerkraut, Lorbeerblatt, Rauchsalz und Pfeffer in wenig Wasser mit Deckel aufkochen und bei mittlerer Hitze 20 Minuten schmoren. Blumenkohl grob raspeln. Mit geriebener Zwiebel, Kichererbsenmehl, Hefeflocken, Salz und Pfeffer gut vermengen. Leinsamen untermischen und die Masse mit feuchten Händen zu sechs Buletten formen. Im Olivenöl von beiden Seiten 4-5 Minuten knusprig braten. Lorbeerblatt aus dem Sauerkraut entfernen, gehackte Petersilie unterheben und mit Rauchsalz und Pfeffer abschmecken. Mit einen Klecks Senf servieren.

Vegetarisch: Lila Milchreis mit Rotkohlsirup von Tobias Henrichs

Zutaten für 4 Personen:

150 g Rotkohl, 1 TL Butter, 30 g Zucker, 1 Gewürznelke, 2-cm-Stück Zimtstange, 400 ml Vollmilch, 150 ml Kokosmilch, 125 g Rundkornreis, 200 g Heidelbeeren

Aromenexplosion: lila Milchreis mit Rotkohlsirup. | Foto: H. Schüler

Zubereitung:

Rotkohl in Streifen schneiden und bei mittlerer Hitze mit der Butter 5 Minuten dünsten. Zucker zugeben und leicht karamellisieren. 250 ml Wasser, Gewürznelke und Zimtstange hinzufügen und so lange kochen, bis der Sirup auf etwa 100 ml reduziert ist. Den Sud durch ein Sieb abgießen, die Flüssigkeit auffangen. Milch und Kokosmilch in einem Topf aufkochen. Reis einrühren und bei mittlerer Hitze einmal aufkochen lassen. Temperatur reduzieren und Reis abgedeckt bei geringer Hitze etwa 30 Minuten garen, drei- bis viermal gut umrühren. Den Rotkohlsirup nach Belieben unterrühren. Heidelbeeren. Wer mehr Biss möchte, kann nach Wunsch noch geröstete Haselnüsse oder Granola darüberstreuen.

Quellen und Bibliographie – Alexander Flohr: Vegan Body Reset, 192 Seiten, 28 Euro; Tobias Henrichs: School of Taste Veggie, 168 Seiten, 32 Euro; beide Becker Joest Volk Verlag, 2023