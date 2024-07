Alexander Kunz macht schon in seinem winterlichen Spiegelzelt in Saarbrücken Kochkunst beim Varieté zum Erlebnis. Seine Philosophie: Konzentration auf das Wesentliche. Die Summer Nights am Saarufer übersetzen das Konzept in den Sommer.

Künstler und Akrobaten wie Artur und Esmira, Jon Young, Chris Stark und andere mehr gestalten eine unterhaltsame Dinnershow mit Leckerbissen aus der Küche von Alexander Kunz. Das klassische Menü etwa listet eine Vorspeise-Etagère, unter anderem mit Burrata, Focaccia, Rucola, Oliventapenade, Mortadella, Freilandpute und Vitello-Sauce, zum Hauptgang wird Kalbsentrecôte mit Beilagen gereicht, und als Dessert lockt Milchschokoladensofteis mit Ragout von Süßkirschen und Baiser. Alternativ gibt es ein veganes Menü.

Hintergrund: Seit 1992 kocht der 52-jährige Sternekoch im Familienbetrieb im saarländischen Bliesen. Neben seinem Gourmet-Restaurant (ein Stern im Guide Michelin) betreibt er dort das Kaminzimmer mit gehobener gut bürgerlicher Küche (Bib Gourmand von Guide Michelin).

Summer Nights des Alexander Kunz Theatre: bis 6.9., Saarbrücken, Zelt & Lounge am Osthafen, Termine/

Tickets: kunz-theatre.de