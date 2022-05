Von 13. bis 15. Mai ruft der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) wieder zur „Stunde der Gartenvögel“ auf. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Beobachtungsposten kann nicht nur der eigene Garten, sondern auch der Balkon oder ein Park sein.

Von jeder Vogelart wird die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte. Online sind Hilfsmittel erhältlich, darunter die Porträts häufig vorkommender Tiere.

Begleitende Exkursionen

Nabu-Gruppen aus der Pfalz organisieren auch Exkursionen, wie die Nabu-Regionalstelle Süd im Naturschutzzentrum Hirtenhaus in Landau mitteilt, Info: www.nabu-rlp.sued.de. So gibt es in Landau am Fr 13.5., 18 Uhr, eine Exkursion zum Landauer Fort (Referent: Robin Doerr) – ob es noch freie Plätze gibt (Anmeldung erforderlich), erfahren Interessenten unter Telefon 06341 3526. Falls vorhanden bitte ein Fernglas mitbringen.

Die „Stunde der Gartenvögel für Jung und Alt – Exkursion zum Haardtrand“ am So 15.5., 8-10 Uhr, in Bad Bergzabern wird von Ulf Janz angeführt. Veranstalter ist die Nabu Landau-Stadt, Info und Anmeldung ebenfalls unter Telefon 06341 3526.

Überblick über Entwicklung seit 2006

Ziel der Aktion ist es laut Nabu, die Trends bei den Vogelbeständen über die Jahre zu verfolgen. Weil die „Stunde der Gartenvögel“ bereits seit 2006 stattfinde, könnten die Vogelfachleute auf einen umfangreichen Datenschatz zurückgreifen. Mehr als 140.000 Menschen haben im vergangenen Jahr mitgemacht und aus über 95.000 Gärten über 3,1 Millionen Vögel gemeldet, so die Mitteilung weiter.

Meldungen online unter www.stundedergartenvoegel.de (bis 23.5.) oder telefonisch am 14.5. (10-18 Uhr) unter 0800 1157115. Info und kostenfreie Vogel-App unter www.nabu.de/vogelwelt