Die Geschichte, in der Jesus Wasser in Wein verwandelt, ist weithin bekannt. Eine Vielzahl von Festen und Bräuchen rankt sich um den vergorenen Traubensaft. Winzer in Deutschland haben sogar ihren eigenen Weinheiligen: Urban. Zu Recht?

Urban I. war von 222 bis 230 Bischof von Rom, die Bezeichnung Papst wurde erst 384 eingeführt. Sein Name bedeutet „der Städter“, was ihm also die römische Herkunft bescheinigt. Historisch ist über ihn wenig bekannt, nur dass er sein Amt in der Regierungszeit von Kaiser Alexander Severus ausübte.

Verwechslung mit einem anderen Urban

Die Kirche feiert den 25. Mai als seinen Gedenktag, der vermutlich sein Todestag war. Er soll vom Kaiser hingerichtet worden sein und gilt als Märtyrer. Der später heiliggesprochene Urban ist Patron der Weinberge, des Weines, der Winzer und Küfer, er gilt aber auch als Schutzheiliger gegen Trunkenheit, Gicht, Frost, Gewitter und Blitzeinschlag. Wobei es eigentlich einem Zufall zu verdanken ist, dass er für den Weinbau die entsprechende Bedeutung erlangte: Die Funktion als Schutzpatron der Winzer wurde ihm nämlich aufgrund einer Verwechslung mit Urban von Langres zuteil. Dieser ebenfalls heiliggesprochene Urban lebte rund 150 Jahre später und war Bischof im französischen Langres. Der Legende nach verbarg er sich vor Verfolgern hinter einem Weinstock. Zu Ehren von Urban gibt es am 2. April, seinem Gedenktag, in französischen Weinbaugebieten oft Bittprozessionen.

Gedenktag im Mai

In Deutschland dagegen wurde statt Urban von Langres dem Papst Urban I. die Ehre des Schutzheiligen im Weinbau zuteil. Dessen Gedenktag, eben der 25. Mai, fällt mit der Blüte der Weinreben zusammen. Die Frühjahrsarbeiten im Weinberg müssen bis dahin abgeschlossen sein. Das passt daher ganz prima: Der Gedenktag gilt von jeher auch als Orientierung für das Arbeitsjahr der Weinbauern.

Prozessionen zu Ehren von Urban I.

An diesem Tag zogen dem Brauchtum zufolge deutsche Winzer mit geschmückten Statuen oder Bildern von Urban I. in Prozessionen durch die Dörfer und baten um eine gute Weinlese. Wenn die Sonne schien, wurde die Statue von Urban I. mit Wein übergossen, bei Regen mit Wasser. Mancherorts wurden Statuen des Schutzpatrons sogar in den Hausbrunnen geworfen. Ein Winzerspruch lautet: „Sankt Urban, lieber Herr, mach die Trauben schwer. Bist du aber nass, bringt es nichts ins Fass, musst du selbst ins Nass.“ Eine Bauernregel wiederum besagt: „Wie’s Wetter am Sankt Urbanstag, so der Herbst wohl werden mag.“

An Südpfälzer Weinlehrpfad verewigt

Auch in der Pfalz ist Urban I. als Schutzheiliger bekannt und präsent. Auf dem künstlerisch neugestalteten Weinlehrpfad in Schweigen-Rechtenbach zum Beispiel kann man ihn als Statue eine Bibel haltend sehen. Auf der Bibel sind Weintrauben zu erkennen, die die Bedeutung des Bischofs für den Weinbau symbolisieren.